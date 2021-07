Quotencheck

In den vergangenen Wochen konnten die Zuschauer wieder die Serie «Rosewood» sehen.

Die Fernsehserie «Rosewood», die von Todd Harthan entwickelt wurde, handelt vom Privat-Pathologen Dr. Beaumont Rosewood Jr., der in Miami tätig ist und wurde von 20th Century Fox Television, Nickels Productions und Temple Till Productions für das US-Network FOX produziert. Die Hauptrollen übernahmen Morris Chestnut, Jaine Lee Ortiz und Gabrille Dennis. Hierzulande wurde die Serie erstmals bei Kabel Eins ausgestrahlt, ehe 2021 das Format zu sixx wechselte.Am 20. April 2021 startete am Dienstagabend um 22.05 Uhr die Wiederholung der zweiten Staffel. Die erste Folge, die den Titel „Campus und Karriere“ trug, erreichte 0,22 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Menschen wurden lediglich 0,05 Millionen Zuseher erreicht, sodass man mit 0,7 Prozent Marktanteil auskommen musste. Die zweite Folge kam auf 0,23 Millionen Zuschauer beim Gesamtpublikum, bei den Umworbenen ging das Interesse auf 0,04 Millionen zurück. Allerdings verbesserte sich der Marktanteil auf 0,9 Prozent.Bereits eine Woche später wollten schon 0,35 sowie 0,28 Millionen Menschen die zwei Episoden am späten Dienstagabend sehen. Bei den jungen Zuschauern wurden nun 0,08 und 0,07 Millionen ermittelt, die Marktanteile lagen bei 1,2 und 1,7 Prozent. Aber schon Anfang Mai fuhr man mit 0,7 und 0,9 Prozent ein neues Tief ein. Die zwei Geschichten namens „Rinderwahn und Religion“ und „Team Rosie und Team Villa“ sorgten für 0,23 und 0,18 Millionen Zuschauer.Kurz vor der Fußball-Europameisterschaft 2021 gingen die Werte noch einmal durch die Decke. Am Dienstag, den 8. Juni, verbuchten „Liebes- und Lügengeschichten“ und „Freund- und Feindschaften“ 0,36 und 0,27 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Bei den Umworbenen fuhr man allerdings nur noch 0,09 und 0,07 Millionen Zuseher ein, dennoch schaffte es sixx , dass man auf tolle 1,9 und 2,3 Prozent Marktanteil kam.Eine Woche später als Deutschland gegen Frankreich spielte, stürzte man bei den Umworbenen auf 0,6 und 1,7 Prozent Marktanteil ab. Die Zuschauerzahlen blieben mit jeweils 0,25 Millionen Zuschauer konstant, auch bei den jungen Leuten fuhr man 0,07 und 0,09 Millionen Zuschauer ein.Die Wiederholung von «Rosewood» lockte 0,27 Millionen Fernsehzuschauer an, der Marktanteil lag bei mäßigen 1,5 Prozent. Nur noch ein kleiner Teil der Zuschauer sind unter 50 Jahren alt, inzwischen ist sixx zu einem Rentner für die Generation 50+ geworden: Rund drei Viertel der Zuschauer gehören nicht mehr zu den Werberelevanten. Mit 1,4 Prozent Marktanteil bewegt man sich noch im grünen Bereich.