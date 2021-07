arte zeigt Deutschlandpremiere von «Die Schläfer»

TV-News

arte zeigt das gefeierte tschechische Spionagedrama «Die Schläfer» als Deutschlandpremiere im August.

Am 19. und 26. August zeigt arte jeweils um 21:45 drei Folgen der Miniserie «Die Schläfer» als Deutschlandpremiere. Vorab ist das tschechische Spionagedrama bereits in der arte-Mediathek abrufbar, dort ist es vom 12. August bis zum 24. September zu sehen.Die Story des Spionagedramas spielt im Prag von 1989, als der Eiserne Vorhang fällt, Deutschland kurz vor der Wende steht und das Ende des Kalten Krieges naht. Die Geigerin Marie und ihr Mann Viktor sind zwölf Jahre zuvor aus der kommunistischen Tschechoslowakei geflohen. In Zeiten des Umbruchs kehren sie erstmals nach Jahren im Londoner Exil in ihre Heimatstadt Prag zurück. Doch kurz nach ihrer Ankunft werden die beiden in einen Autounfall verwickelt, der Marie schwer verletzt. Als sie nach Tagen im Krankenhaus aus dem Koma erwacht, ist ihr Mann spurlos verschwunden und niemand scheint etwas über ihn zu wissen. Hat der tschechische Geheimdienst etwas mit seinem plötzlichen Verschwinden zu tun?Das Drehbuch der osteuropäischen Miniserie stammt aus der Feder von Ondrej Gabriel und wurde vom Regisseur Ivan Zacharias, der auch für «Wasteland» bekannt ist, inszeniert. In den Hauptrollen sind unter anderem Tatiana Pauhofová, Martin Hofmann und Martin Myšička zu sehen. «Die Schläfer» ist eine Produktion von HBO Europe und Etamp Film und wurde bei den tschechischen Filmpreisen 2020 als beste Serie nominiert. Zusätzlich fand sie auch 2019 eine besondere Erwähnung der Jury für die beste zentral- und osteuropäische Serie auf dem Festival Serial Killer in Brünn.