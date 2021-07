«Joe Exotic»: Kyle MacLachlan spielt Howard Baskin

US-Fernsehen

Der ehemalige «Desperate Housewives»-Star hat eine Rolle in dem Peacock-Drama übernommen.

Wie mehrere amerikanische Medien vermelden, wird der ehemalige «Desperate Housewives»-Star Kyle MacLachlan die Rolle von Howard Baskin in der Peacock-Serieübernehmen. MacLachlan wird die Hauptrolle an der Seite von Kate McKinnon spielen, die Carole Baskin verkörpert. Howard wird als Caroles ausgeglichener Ehemann beschrieben, der sie während des ganzen Unterfangens mit Joe unterstützt.Zu MacLachlans früheren TV-Rollen gehört seine Rolle in David Lynchs «Twin Peaks», die ihm zwei Emmy-Nominierungen und einen Golden Globe einbrachte. Fast drei Jahrzehnte später spielte er die Rolle erneut für Showtime in «Twin Peaks: The Return». Zu seinen weiteren TV-Rollen gehören «Sex and the City», «Desperate Housewives», «Portlandia» und «The Good Fight».Etan Frankel fungiert als Autor und ausführender Produzent im Rahmen seines Gesamtvertrags mit UCP, einer Abteilung der Universal Studio Group. McKinnon ist ausführende Produzentin zusammen mit Hernan Lopez, Marshall Lewy und Aaron Hart von Wondery.