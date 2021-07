«House of the Dragon» schnappt sich Milly Alcock und Emily Carey

US-Fernsehen

Die zwei Schauspielerinnen werden im Spin-off von «Game of Thrones» mitwirken.

Die Verantwortlichen haben die «Game of Thrones»-Prequel-Serienun auch mit Milly Alcock und Emily Carey für wiederkehrende Rollen besetzt. Das Format spielt ein paar hundert Jahre vor den Ereignissen des riesigen HBO-Hits und erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen und des Krieges, der als „Dance of the Dragons“ bekannt wurde.Alcock wurde als die junge Version von Prinzessin Rhaenyra Targaryen gecastet, dem erstgeborenen Kind des Königs, sie ist von reinem valyrischem Blut und sie ist eine Drachenreiterin. Carey wird als die junge Version von Alicent Hightower auftreten, der Tochter von Otto Hightower, der Hand des Königs, und der anmutigsten Frau in den Sieben Königslanden.HBO hat «House of the Dragon» einen Auftrag über zehn Episoden erteilt, mit Blick auf ein Debüt im Jahr 2022. Der Start der Produktion wurde am 26. April bekannt gegeben. Die Serie basiert auf George R.R. Martins Buch "Fire & Blood". Martin hat kürzlich einen Fünf-Jahres-Gesamtvertrag unterzeichnet, um Inhalte für HBO und HBO Max zu schaffen.