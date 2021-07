«Stolz & Vorurteil»-Dating-Show läuft bei Peacock

US-Fernsehen

Der Comcast-Streamingdienst hat eine Sendung bestellt, die mit dem Klassiker verwandt sein soll.

Der Roman „Stolz und Vorurteil“ von Jane Austen wurde bereits mehrfach verfilmt. Einen völlig neuen Weg geht allerdings der Streamingdienst Peacock , der eine Datingshow namensproduzieren lässt. In dieser Sendung wird eine Heldin auf die Suche nach ihrem „Duke“ gehen.Sie wird in ein England im Regency-Stil versetzt, wo eine Gruppe von geeigneten Bewerbern das Herz der Heldin und ihres Hofes gewinnen muss. Untergebracht in einem Schloss auf dem Lande, werden die Heldin und die Verehrer das erleben, woraus Träume gemacht sind. Von Kutschenfahrten und Bootsfahrten auf dem See bis hin zum Bogenschießen und handgeschriebenen Briefen zur Kommunikation werden sie in eine zeitreisende Suche nach Liebe eintauchen. Am Ende werden die Heldin und ihre Verehrer herausfinden, ob die ultimative romantische Erfahrung sie die wahre Liebe finden lässt.Die Serie wurde von Endemol Shine North America in Zusammenarbeit mit Shine TV entwickelt und produziert. Anthony Dominici fungiert als ausführender Produzent zusammen mit Sharon Levy, DJ Nurre und Michael Heyerman für Endemol Shine North America sowie Susy Price für Shine TV.