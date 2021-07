Kiosk

Das Magazin beschäftigt sich sowohl mit Körper und Geist sowie mit Poesie und Psychologie.

Eine Einladung zum Innehalten und sich Zeit und Raum zu nehmen, genau das ist Ma Vie. Sich bewusst Zeit zu nehmen bildet das zentrale Thema in Ma Vie, um das sich alle wesentlichen Themen ansiedeln. Entspannung, Vitalität und Genuss stehen im Mittelpunkt. Bewusster Konsum und Qualität werden groß geschrieben. Neue Perspektiven werden aufgezeigt, Berichte über das Erleben der Natur, sowie die Freude am Gestalten und Genießen laden ein, sich auf das Wesentliche im Leben zu besinnen, auch einmal still zu werden und der Natur zu lauschen.Ma Vie berichtet wird über alles Wesentliche, das das Leben beeinflusst. Kreativität hat einen sehr hohen Stellenwert. Es werden auch immer wieder Künstler eingeladen, und Inspirationen gegeben, selber kreativ tätig zu werden. Themen, die Frauen und Männer betreffen werden beleuchtet. Die Welt der Gedanken und Gefühle bekommt genauso ihren Raum, wie die Träume und Sehnsüchte der Menschen. Es werden auch Berichte von Menschen aufgegriffen, die ihre Träume verwirklicht haben.Auch diese wollen Anregung für die eigenen Kreativität sein. Poesie und Psychologie haben ihren Raum, genauso wie lebhafte Erzählungen über Reisen und Natur. Ma Vie behandelt sozusagen alle Themen, die sowohl Körper und Geist, als auch die Seele des Menschen betreffen. Spiritualität und Wissenschaft stehen gleichwertig nebeneinander und haben ebenfalls Platz in der sehr vielseitigen Zeitschrift.Ma Vie gilt als das Magazin für Achtsamkeit und Nachhaltigkeit. Es ist die Zeitschrift, für die Grüne Visionen keine Visionen bleiben, sondern konkret in die Tat umgesetzt werden. Seit der Gründung im Jahre 2015 hat die Nachhaltigkeit bei Ma Vie einen ganz hohen Stellenwert. Da Achtsamkeit und Nachhaltigkeit eine große Herzensangelegenheit von Ma Vie sind, ist die Zeitschrift immer auf der Suche nach Projekten, bei denen die Nachhaltigkeit ebenfalls eine große Rolle spielt, und berichtet darüber.Doch nicht nur das: Ma Vie ist auch selbst aktiv und spendet 1% des Jahresumsatzes an eine gemeinnützige Organisation. Das Motto hierbei lautet: 1 % For the Planet. In diesem Jahr ist der Partner Viva con Agua. Ma Vie ist somit auch am Spenden von sauberem Trinkwasser für alle beteiligt. Um das Thema Nachhaltigkeit und Achtsamkeit selbst zu fördern, wird Ma Vie auf 100 % Recycling-Papier gedruckt.Jede Ma Vie Ausgabe ist als Einzelheft bestellbar. Somit kann eine verpasste Ausgabe leicht nachbestellt werden. Möchte man in alten Heften und Berichten stöbern, können auch diese einfach bestellt werden. Somit ist es ganz einfach, alle fehlenden Hefte für die Sammlung zu ergänzen.