DMAX mit Sportwägen und Trucks im Sommer

Mit heißen Motoren und US-Kolossen eröffnet DMAX den Auto-Sommer im August.

DMAX macht den August zum Auto-Sommer, denn die neuen Staffeln von «King of Trucks» und «Der Geiger» warten mit amerikanischen Unikaten, asiatischen Schlitten und PS-Monstern auf alle Auto-Begeisterten. Vom umgebauten PKWs, bis hin zum US-Koloss kommt jeder eingefleischte Tuning-Fan im August auf seine Kosten.Den Anfang macht die „American Truck Promotion“ als einer der größten US-Truck-Importeure Europas und mit einem knapp 15.000 Quadratkilometer großem Gelände in Kolkwitz bei Cottbus. Dort kauft der «King of Trucks» Marco Barkanowitz wieder spektakuläre Highway-Giganten ein und passt diese an die heimischen Vorschriften an. Natürlich dürfen viel Chrom und ein paar Extrawünsche der Kunden dabei nicht fehlen. Die zweite Staffel «King of Trucks» wird ab dem 3. August immer dienstags um 21:45 Uhr als Deutschlandpremiere auf DMAX ausgestrahlt.Als zweite deutsche Erstausstrahlung läuft ab dem 30. August, immer montags um 21:15 Uhr «Der Geiger – Boss of Big Blocks». Dort verwandeln Karl Geiger zusammen mit seinem Schrauber-Team langweilige Fließband-PKWs in atemberaubende Unikate. Dabei erfüllt Geiger seinen Kunden jeden Wunsch, vom Ford Mustang bis zur Corvette C8 ist für alle etwas dabei. DMAX ist auch in der zweiten Staffel wieder hautnah hinter den Kulissen der Edelschmiede dabei und nimmt die Zuschauer mit in eine Welt, wo feilschende Hubraumboliden die Welt erblicken und 800 PS zum Alltag gehören.«King of Trucks» wird im Auftrag von Discovery Deutschland unter der Leitung von Tatiana Laageward von VP Programming & Content und Producer Georg Schierl von Story House Productions produziert. Für «Der Geiger – Boss of Big Blocks» zeichnen Producerin Kerstin Gerlach und Schwarzbild Medienproduktion GmbH verantwortlich.