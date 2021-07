ProSieben und RTLZWEI präsentieren überzeugenden Filmabend

Quotennews

Der Actionfilm «Predator – Upgrade» und das Drama «Cast Away – Verschollen» erzielten bei den beiden Sendern starke Quoten.

Die verschiedenen Filme, die in den vergangenen Wochen zur Primetime am Freitagabend gezeigt wurden, kamen nicht allzu gut weg. Am gestrigen Abend sah dies deutlich besser aus. ProSieben startete mit dem Actionfilm «Predator – Upgrade» ► und überzeugte hier 1,46 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Folglich wurden hohe 5,7 Prozent Marktanteil gemessen. Die 0,55 Millionen Jüngeren landeten mit 9,7 Prozent knapp über dem Senderschnitt. Für den Horrorfilm «Alien: Covenant» ► blieben noch 0,90 Millionen Interessenten dran, so dass sich die Quote auf starke 6,3 Prozent erhöhte. Die 0,41 Millionen Werberelevanten schafften es auf gute 10,5 Prozent.RTLZWEI wollte am Vorabend ebenfalls mitmischen und war mit dem Dramarecht erfolgreich. 0,97 Millionen Zuschauer fuhren somit einen starken Marktanteil von 4,0 Prozent ein. Die 0,41 Millionen Umworbenen ergatterten auch eine Sehbeteiligung von 7,4 Prozent. Es folgte das Porträt, welches noch 0,61 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm hielt. Hier blieben weiterhin hohe 3,7 Prozent Marktanteil übrig. Gute 6,1 Prozent Marktanteil wurden bei den 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbucht.Der Serienabend bei Kabel Eins überzeugte jedoch zu Beginn nicht besonders. Die ersten beiden Episoden vonlandeten mit 0,52 beziehungsweise 0,53 Millionen Fernsehenden jeweils bei schwachen 2,0 Prozent. Bei den 0,13 und 0,17 Millionen Jüngeren wurden ebenfalls nur niedrige 2,4 sowie 2,9 Prozent Marktanteil eingefahren. Die dritte Folge machte jedoch schließlich einen Sprung auf 0,70 Millionen Zuschauern und solide 3,4 Prozent. Die 0,27 Millionen Umworbenen lagen mit einer Quote von 5,0 Prozent genau im Senderschnitt.