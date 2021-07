Primetime-Check

«Charlotte Link» im ZDF oder doch die «Hitparade» im Spezial im Ersten? In der gestrigen Primetime gab es neben den genannten Kandidaten zwei Filme, zwei Serien und zwei Shows zur Unterhaltung geboten. Wer setzt sich die Krone auf?

Im Ersten versuchte sichals TV-Krimi des Abends im Ersten. Mit Erfolg. Der Spielfilm zog 4,3 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an und sorgte für einen mehr als brauchbaren Marktanteil von 19 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sorgte das Programm für eine Reichweite von 0,39 Millionen und somit für einen Marktanteil von 7,9 Prozent. Im ZDF wurde das Spezialgesendet und der Erfolg war gegenüber dem Ersten ungebrochen. Mit insgesamt 5,51 Millionen Zuschauern setzt sich das von Thomas Gottschalk moderierte Format mit Leichtigkeit an die Spitze des TV-Abends. Es konnten zudem 0,77 Millionen Jüngere aus der Zuschauerschaft definiert werden und der entsprechende Marktanteil lag bei 14,9 Prozent. Insgesamt kam das Format auf starke 24,1 Prozent Marktanteil am TV-Markt.Bei den Privaten sendete RTL ab 20:15 Uhr das Formatund so sicherte sich der Sender 1,22 Millionen Zuschauer, wovon 0,49 Millionen der werberelevanten Zielgruppe zugesprochen werden konnten. Die Marktanteile lagen demnach bei 6,1 Prozent am Gesamtmarkt und starken 10,4 Prozent am Zielgruppenmarkt. Die zweite Show des Abends spielte sich bei ProSieben ab, hier wurdegezeigt. Hierzu ließen sich 0,56 Millionen Zuschauer insgesamt messen, wovon wiederum 0,4 Millionen Umworbene erkannt werden konnten. Die Marktanteile beliefen sich auf insgesamt 2,5 Prozent und 8 Prozent am Markt der Zielgruppe.Sonst gab es zur Samstagsprimetime bei Sat.1 und VOX Spielfilme im Angebot. Die bunte Kugel von Sat.1 sendeteund es sollten 1,06 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen Platz nehmen. Die Zielgruppe gestaltete sich mit 0,44 Millionen Zuschauern und 8,7 Prozent Marktanteil, insgesamt landete man bei 4,7 Prozent Anteil am Markt. Bei VOX wurde es mitzum Samstagabend doch lustiger und es sollten hierzu 0,52 Millionen Zuschauer einschalten, hier wiederum waren 0,34 Millionen der Zielgruppe zuzusprechen. Die Marktanteile lagen somit bei 2,3 Prozent insgesamt und in der Zielgruppe reichte es für 6,9 Prozent des Marktes.Bei Kabel Eins verfolgtenin der Primetime 0,44 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Aus der werberelevanten Zielgruppe waren 0,11 Millionen mit dabei, wodurch sich der entsprechende Marktanteil auf 2,4 Prozent belief. Insgesamt landete man bei 2 Prozent Marktanteil. RTLZWEI wiederum sendete die Reportagereihe, welche zuletzt im März dieses Jahres lief. So zog RTLZWEI etwas weniger Publikum an und landete bei 0,39 Millionen Zuschauern insgesamt, davon 0,2 Millionen aus der Zielgruppe. Damit belegte die Sozialreportage nur 1,7 Prozent des TV-Marktes und immerhin 4 Prozent des Zielgruppenmarktes.