«Klima Update» bereits in Folge 2 weniger gefragt

RTL sucht aktuell die eigene Größe zwischen Fiction, News-Formaten und vor allem vielen neuen Logos. Teil der News-Offensive ist das neue Format «Klima Update», welches in Folge 1 auch sehr gut lief.

Das «Klima Update» ist schon aufgrund des Namens relativ selbsterklärend. Christian Häckl und Bernd Fuchs moderieren die Sendung und wollen so verschiedene Phänomene rund ums Klima erläutern. Da sich Themen wie der Klimawandel als stets aktuell darstellen, werden teilweise tagesaktuelle Informationen eingeordnet und so soll eine grundsolide Basis für die nächste Diskussion um Fridays-For-Future oder allgemein die Grünen geschaffen werden. In der ersten Ausgabe der Sendung, am 08. Juli, zeigte sich das Format um 19:05 Uhr auch noch durchaus erfolgreich und quotenstark. Noch.Am vergangenen Donnerstag sicherte sich RTL mit der Premieren-Sendung noch 2,94 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen für den Vorabend starken Marktanteil von 14,7 Prozent. Auch bei der Zielgruppe war das Format ordentlich gut besucht und mit 0,78 Millionen Zuschauern sicherte sich der Sender 19,2 Prozent Marktanteil. Wie viel Eigenleistung hier erkennbar war, blieb zum Donnerstag noch fraglich, denn «RTL Aktuell» mit dem dazugehörigen Wetter im direkten Vorlauf vom «Klima Update» lag bei bockstarken 3,04 Millionen Zuschauern in der Spitze. Auch bei den Jungen legte das News-Format mit bis zu 0,83 Millionen Zuschauern regelrecht vor.Folge zwei vomzeigt jetzt, dass allein für das Update kaum ein Zuschauer RTL aktiv einschalten wird. Mit noch 1,64 Millionen Zuschauern wäre es vermessen bereits von einem Misserfolg zu sprechen, jedoch zeigt sich, dass das Format kein Heilsbringer sein wird. In der Zielgruppe verkaufte sich der Sender mit 0,35 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 11,8 Prozent für den Samstag-Vorabend recht ordentlich. Insgesamt verbuchte RTL einen Marktanteil von 10,6 Prozent. Deutlich wird nun, dass das «Klima Update» stark davon abhängt, wie gut im direkten Vorlauf «RTL Aktuell» lief. Die gestrige News-Sendung verfolgten in der Spitze 2,06 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von guten 14,1 Prozent. Die Zielgruppe zeigte sich mit 0,41 Millionen Zuschauern und 14,9 Prozent Marktanteil ebenfalls etwas besser als das folgende «Klima Update».