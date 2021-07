«50 Jahre ZDF-Hitparade - Die Zugabe» sichert sich die beste Reichweite des Tages

Quotennews

Mit weit über 5 Millionen Zuschauern und knapp 25 Prozent Marktanteil sichert sich das ZDF mit «50 Jahre ZDF-Hitparade - Die Zugabe» die beste Reichweite des gestrigen Tages.

Das von Thomas Gottschalk moderierte und mit prominenten Gästen ausgestattet Jubiläums-Formatsichert sich fulminante 5,515 Millionen Zuschauer in der gestrigen Primetime. Es ergab sich so ein grandioser Marktanteil von 24,1 Prozent. Die "eigentliche" Jubiläumssendung am 27. April 2019 sicherte sich vergleichbar gute, wenn auch etwas bessere, 5,83 Millionen Zuschauer, bei einem Marktanteil von jedoch "nur" 19,5 Prozent. Damals schauten 0,89 Millionen jüngere Zuschauer zu, wodurch ein Marktanteil von 10,3 Prozent erzielt werden konnte. Im Vergleich zur Leistung gestern ergab sich ein ähnliches Bild, denn mit 0,77 Millionen Zuschauern waren etwas weniger vertreten. Der Marktanteil lag jedoch bei ebenfalls etwas höheren 14,9 Prozent.«Die Zugabe» sollte ursprünglich bereits 2020 gesendet werden, jedoch fiel die Produktion aufgrund der Corona-Pandemie ins Wasser. Doch auch im gestrigen Format waren sowohl Stars von damals, als auch aktuelle Prominente vertreten und der klassischen "Hitparade-Stimmung" stand nichts im Weg. Mit Gottschalk als Moderator und Gästen wie Roland Kaiser, Jürgen Drews, Andy Borg, Bülent Ceylan oder der Spider Murphy Gang fuhr das ZDF kompromisslos auf. Mit offensichtlichem Erfolg.Den Zahlen und Formulierungen ist an dieser Stelle auch nicht, wie so oft, der Zusatz hinzuzufügen, dass beispielsweise die «Tagesschau» um 20 Uhr eigentlich eine höhere Reichweite aufwies, denn auch diese konnte gestern überholt werden. Das ARD-News-Format setzt sich in puncto Gesamtreichweite auf Platz zwei an diesem Tag mit insgesamt 4,35 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 21,9 Prozent. Bei den Jüngeren lief es für die «Tagesschau» mit 0,83 Millionen etwas besser. Der entsprechende Marktanteil lag bei 19,6 Prozent.