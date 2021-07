Primetime-Check

Wie viele Zuschauer verfolgten das EM-Finale zwischen Italien und England? Hatten die privaten Sender mit dieser starken Konkurrenz überhaupt eine Chance?



Das Erste eröffnete den Sonntagabend mit der Wiederholung desund lockte damit 5,99 Millionen Zuschauer, was starken 18,6 Prozent Marktanteil entsprach. 0,87´´92 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten gleichzeitig hohe 9,6 Prozent. Die Krimikomödieerreichte ab 21.45 Uhr akzeptable 8,5 Prozent insgesamt und maue 3,8 Prozent bei den Jüngeren. Für die Wiederholung schalteten also 2,79 Millionen Fernsehende sowie 0,41 Millionen der jüngeren Zuschauerschaft ein. Das ZDF lag mit dem Vorbericht vor dem EM-Finale bereits bei 14,94 Millionen Neugierigen, was sehr starken 58,8 Prozent Marktanteil glich. 2,07 Millionen Jüngere führten zudem zu herausragenden 66,8 Prozent. Mit dem Anpfiff der Partie Italien gegen England befand sich die Zuschauerzahl bei 20,90 Millionen Interessenten sowie 7,71 Millionen Fernsehenden im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Hier wurden phänomenale Quoten von 64,4 beziehungsweise 72,3 Prozent ermittelt.Das Musical «Mamma Mia! Here We Go Again» ► fesselte bei RTL 0,93 Millionen Begeisterte an die Bildschirme. Auch 0,32 Millionen Umworbene schalteten zu dem Programm ein. Dies resultierte in miesen 2,8 Prozent bei allen und 3,2 Prozent in der Zielgruppe. Sat.1 setzte ab 20.15 Uhr auf die Komödie. Der Film erreichte 0,54 Millionen Fernsehende und eine mickrige Quote von 1,6 Prozent. Ähnlich lief es in der Zielgruppe mit 0,24 Millionen Fernsehzuschauern, bei denen ernüchternde 2,4 Prozent auf dem Papier standen.Bei ProSieben erreichte der Actionfilm1,02 Millionen Filmfans. Somit generierte der Sender einen akzeptablen Marktanteil von 3,1 Prozent. Bei den 0,46 Millionen Umworbenen kam eine maue Quote von 4,5 Prozent zustande. RTLZWEI war mit dem Thriller «The Circle» ► an diesem Sonntagabend ebenfalls nicht erfolgreich und lockte 0,43 Millionen Fernsehende, die niedrige 1,3 Prozent Marktanteil verbuchten. In der Zielgruppe erreichte der Sender 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige sowie eine schwache Quote von 2,3 Prozent.Die Dokusoapwar bei Kabel Eins zur Primetime im Programm und begeisterte 0,50 Millionen Interessenten, was maue 1,5 Prozent bedeutete. Bei den 0,23 Millionen Jüngeren sorgte dies für eine enttäuschende Sehbeteiligung von 2,3 Prozent. Bei VOX lief die Show, welche nur 0,30 Millionen Zuschauer zum Einschalten überzeugte. Dies glich einer miserablen Quote von 0,9 Prozent. Die 0,15 Millionen Werberelevanten kamen ebenfalls nicht über mickrige 1,5 Prozent Marktanteil hinaus.