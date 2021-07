Starz verlängert «Power Book III»

US-Fernsehen

Vor einigen Jahren gab Starz gleich mehrere Power-Serien in Auftrag.

, das dritte Buch im wachsenden «Power»-Universum auf Starz, wurde für eine zweite Staffel vor seiner Premiere am 18. Juli verlängert. Das grüne Licht für das Prequel kommt inmitten einer starken Nachfrage nach Spin-offs der ursprünglichen «Power»-Show von Rapper Curtis "50 Cent" Jackson."Eine Staffel ist nicht genug, um die Geschichte des Erwachsenwerdens von Kanan Stark und seiner Mutter Raq zu erzählen, einer kämpferischen und erfolgreichen Frau, die eine Naturgewalt ist", sagte Jeffrey Hirsch, Präsident und CEO von STARZ, in einem Statement. "Die weltweite Vorfreude auf mehr aus dem «Power»- Universum machte deutlich, dass die Geschichte von Kanan fortgesetzt werden muss."Das Familiendrama spielt in South Jamaica, Queens, im Jahr 1991 und dreht sich um die Coming-of-Age-Geschichte von Kanan Stark (Mekai Curtis). In der vorletzten Staffel von «Power» starb Stark in einem Schießhagel, und «Raising Kanan» blickt zurück auf Stark im Alter von nur 15 Jahren, als Sohn von Raquel "Raq" Thomas (Patina Miller), einer aufstrebenden Kokainhändlerin.