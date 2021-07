ZDF-Produzententag 2021 erneut nur virtuell

Vermischtes

Der siebte jährliche Produzententag des ZDF muss auch wie der des vergangenen Jahres virtuell stattfinden und somit auf Termine wie dem Branchenabend verzichten.

Am 31. August lädt das ZDF zum siebten Mal zu seinem Produzententag ein, diesmal ist das Branchentreffen wieder einmal als Online-Event geplant. Mit dabei sind Intendant Thomas Bellut, Programmdirektor Nobert Himmler und Chefredakteur Peter Frey, aber auch alle verantwortlichen Mitarbeiter des ZDF, welche die Schwerpunkte der aktuellen Programmstrategie virtuell präsentieren und diskutieren.Thomas Bellut sagt über siebten Produzententag: „Die Herausforderungen der zurückliegenden Monate haben gezeigt, wie wichtig eine starke und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Produzentenlandschaft und dem ZDF ist. Trotz aller Einschränkungen sind uns gemeinsam beeindruckende Innovationen gelungen. Dieser kreative Zusammenhalt bildet das Fundament unseres Programmerfolges.“Ab dem heutigen Montag, dem 12. Juli, und noch bis zum 16. Juli können sich die Produzenten bereits unter dem ZDF-Unternehmensportal anmelden, wobei nur eine Person pro rechtlich selbstständige Produktionsgesellschaft teilnehmen darf. Diese haben dann wieder in verschiedenen Workshops die Gelegenheit, mit den Programmverantwortlichen aus allen Genres das Programmangebot zu besprechen. Was, wie auch im vergangenen Jahr, entfällt ist der abschließende Branchenabend zum Ende der Veranstaltung.Der ZDF-Produzententag ist ein jährliches Event, dass bereits seit 2015 besteht. Das ZDF ist der größte Einzelauftraggeber der deutschen Produktionswirtschaft und bezahlt Produktionen im Wert von 650 Millionen Euro im Jahr. Grundlage bildet die Transparenzvereinbarung zwischen dem ZDF und der Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen