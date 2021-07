Bodenständig: Paris Hiltons neue Kochshow

US-Fernsehen

Die ehemals in der Schweiz ansässige Hilton ist wieder im Fernsehen vertreten.

Anfang des Jahrtausends wurde Paris Hilton als verzogene Millionen-Erbin bekannt, die der Sender FOX gemeinsam mit Nicole Richie aufs Land schickte. «The Simple Life» war geboren. In den vergangenen Jahren war es ruhig – mit ihrem damaligen Freund lebte sie in einem kleinen Schweizer Dorf. Letztes Jahr veröffentlichte Hilton eine YouTube-Dokumentation,, die ihre Kindheitstraumata erforschte und begeisterte Kritiken erhielt und eine sehr rohe, andere Seite ihres Lebens zeigte. Die Doku feierte 2020 auf dem Tribeca Film Festival Premiere.ist das neuste Projekt von Hilton, die sich in der Branche sehr umtriebig zeigt. Anfang des Jahres gründete sie ihre eigene Produktionsfirma, Slivington Manor Entertainment, und unterschrieb einen Gesamtvertrag bei Warner Bros. Sie hat auch eine Hochzeits-Reality-Show bei Peacock am Start, die den vorläufigen Titel «Paris in Love» trägt und die sie auch produzieren wird. Die Serie begleitet sie bei ihren Vorbereitungen zur Hochzeit mit dem Risikokapitalgeber Carter Reum.«Cooking With Paris» wird am 4. August mit sechs halbstündigen Episoden weltweit auf Netflix starten. Das Projekt ist inspiriert von ihrem gleichnamigen YouTube-Video, das im Januar 2020 viral ging, als Hilton zu Hause Lasagne kochte. Bis heute hat das Video über fünf Millionen Aufrufe.