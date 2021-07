«Betty»: Die Skaterinnen kehren zu Sky zurück

TV-News

Ab Ende August feiert die zweite Staffel der HBO-Serie «Betty» ihre Premiere bei Sky Comedy.

Ab dem 25. August können sich die Skateboard-Fans unter den Sky-Zuschauern freuen, denn die HBO-Serie «Betty» kehrt mit der zweiten Staffel zurück. Immer mittwochs gibt es um 23:00 Uhr neue Doppelfolgen auf Sky Comedy zu sehen, parallel ist die Serie aber auch auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Zu Einstimmung wird die erste Staffel bereits ab dem 26. Juli auf Sky Ticket sowie Q verfügbar sein.Inhaltlich geht es bei den fünf Protagonistinnen in der zweiten Staffel ums Erwachsenwerden, Frausein und die vielen Herausforderungen des späteren Lebens. Während Janaym, Honeybear, Kirt, Indigo und Camille durch den Druck des Erwachsenseins navigieren, müssen sie sich auch mit der grassierenden Pandemie, die New York City im Jahr 2020 fest im Griff hat, auseinandersetzen. Nichts ist, wie es davor war: Masken zu tragen und das Aufhalten im Freien sind die Norm. Nichtsdestotrotz versucht Janay, für die Gruppe einen neuen Platz zum Indoor-Skaten zu finden, Indigo möchte ihre Schulden bei ihrer Mutter begleichen, Camille will mehr Respekt für weibliche Skater gewinnen, indem sie für eine Bekleidungsfirma Social-Media-Videos dreht. Nur die ungestüme Kirt macht weiterhin, was sie will und entwickelt sich zum Guru ihrer männlichen Freunde.«Betty» basiert auf dem Indie-Film «Skate Kitchen» von Crystal Modelle, die auch die ausführende Produzentin, Regisseurin, und mit Lesley Arfin die Drehbuchautorin von «Betty» ist. Weitere ausführende Produzenten sind unter anderem Alliah Mourad, Igor Srubshchik, Jason Weinberg und Annie Schmidt. Im Cast befinden sich auch in der zweiten Staffel Nina Moran, Dede Lovelace, Moonbear, Rachelle Vinberg, Ajani Russell, Katerina Tannenbaum, Andrew Darnell, Lil' Dre, Chef Roblé Ali, Rad Pereira, Isabel Palma, Eisa Davis, Danielle Melendez, Aya Aldamin und viele weitere.