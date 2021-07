«Ein Fall für Zwei» und «SOKO Leipzig» sind zurück

TV-News

ZDF bringt mit neuen Folgen von «Ein Fall für Zwei» und «SOKO Leipzig» zwei Krimi-Klassiker ins Programm zurück.

Mittlerweile ist es schon eineinhalb Jahre her, dass Wanja Mues und Antoine Monot, Jr. in einem Fall zusammen ermittelten. Ab dem 27. August lösen die beiden immer freitags um 20:15 Uhr in insgesamt vier neuen Folgen des ZDF-Krimis «Ein Fall für Zwei» wieder knifflige Fälle. Viel Freude also für die bis zu fünf Millionen Zuschauer, die der Krimi-Klassiker in den letzten Folgen erreichte.Beim Staffelauftakt wird Maximilian Dreiser scheinbar im Streit mit seiner Frau Emilia, die ein Kind von ihm erwartet, lebensgefährlich verletzt. Emilia kommt in U-Haft, doch Benjamin Hornberg (Monot Jr.) glaubt an ihre Unschuld. Max liegt im Koma. Währenddessen wird festgestellt, dass ihn eine Giftschlange gebissen hat. Es beginnt nun ein Wettlauf gegen die Zeit, um die richtige Schlange und damit auch das richtige Gegengift zu finden. Leo (Mues) und Benni suchen Hilfe im Zoo – im Gegenzug nimmt Benni einen tierischen Mitbewohner auf.Doch auch ein weiteres ZDF-Krimiformat bekommt ab dem 27. August mit neuen Folgen zurück. Der Dauerbrenner «SOKO Leipzig» kommt mit einer Staffel, also 17 neuen Folgen, ins Programm. Zu sehen sein wird die Krimi-Serie, wie schon in der Vergangenheit, jeden Freitag um 21:15 Uhr. Zudem feiert der Kult-Krimi auch Jubiläum, denn vor 20 Jahren war die erste Folge von «SOKO Leipzig» im Zweiten zu sehen. Produziert wird «SOKO Leipzig» von der UFA Fiction, während hinter «Ein Fall für Zwei» Odeon Fiction mit Regisseuren Florian Eichinger und Bettina Braun stehen. In den neuen Folgen «Ein Fall für Zwei» ist auch wieder Bettina Zimmermann als Staatsanwältin Claudia Strauss zu sehen.