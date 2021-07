«All You Need» findet den Weg ins Hauptprogramm

TV-News

Überraschende Wende: Die eigentlich nur für ARD-Mediathek vorgesehene queere Serie «All You Need» findet nach der Ausstrahlung bei One Ende August auch den Weg ins Hauptprogramm.

Im Mai, kurz vor dem Sendungsstart, erklärte Eike Adler, ausführender Produzent der queeren Serie, gegenüber Quotenmeter, dass die fünfteilige Serie „einen zusätzlichen Mehrwert zu den linearen Haussendern“ erzeugen solle . Nun erfolgt der zusätzliche Mehrwert andersherum, denn Das Erste hat nun angekündigt, «All You Need» auch im Hauptprogramm auszustrahlen. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt alle fünf Folgen am Dienstag, 24. August, ab 22:50 Uhr nacheinander. Damit ist die Ausstrahlung kurz nach 1:00 Uhr vorbei. Ursprünglich war die Serie ausschließlich für die ARD-Mediathek bestellt worden, kurz nach der Veröffentlichung dort zeigte der Spartensender One an zwei Abenden die fünf Episoden – allerdings mit mäßigem Erfolg. Ganz anders verhielt es sich dagegen in der Mediathek, wo die UFA-Fiction-Produktion laut ARD-Angaben in den ersten zehn Tagen mehr als eine Million Mal abgerufen wurde.Im Mittelpunkt von «All You Need» stehen Medizinstudent Vince – gespielt von Benito Bause – und der Webdesigner Levo – gespielt von Arash Marandi. Die beiden sind beste Freunde und dennoch unterschiedlich. Levo liebt zwar auch die Vorzüge des Großstadtlebens und hat einiges mitgenommen. Aber anders als Vince, der mit Ende zwanzig noch nie eine Beziehung hatte und Männer auf Dating Apps kennenlernt, glaubt er an Monogamie in der Liebe. Als Levo in die spießige Vorstadt zu seinem neuen Partner Tom – gespielt von Mads Hjulmand – zieht, beginnt sich auch bei Vince etwas zu ändern. Er lernt Robbie – gespielt von Frédéric Brossnier – kennen und verliebt sich auf Anhieb in den geheimnisvollen Fitnesscoach. Der Statuswechsel von "Single" zu "Beziehung" stellt Vince und Robbie ebenso wie Levo und Tom vor Herausforderungen.Neben Bause, Marandi, Hjulmand und Brossnier sind unter anderem auch Cristin Nichols, David Hamade, Petra Friedrich, Mona Pirzad, Sebastian Witt und Fabian Hanis zu sehen. «All You Need» ist eine Produktion der UFA Fiction, für die Nataly Kudiabor als Produzentin und Eike Adler als ausführender Produzent agierten. Benjamin Gutsche schrieb die Drehbücher und übernahm die Regie. Bereits vor dem Rollout der Serie stand fest, dass eine zweite Staffel geplant ist, deren Dreharbeiten noch in diesem Jahr beginnen sollen.