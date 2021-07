Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen «Monsieur Claude 2» im Ersten? Konnte das ZDF mit einem alten «Unter anderen Umständen»-Film punkten? Wie kam das Sommer-Special von «Wer wird Millionär?» an?

Das Erste setzte am Montagabend auf die französische Komödieund verbuchte damit ein 3,12-millionenköpfiges Publikum, wovon 0,75 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren – keine Sendung hatte mehr junge Zuschauer in der Primetime. Dementsprechend gut sahen die Quoten aus, die insgesamt bei 12,2 und bei den Jungen 12,4 Prozent lagen. Die anschließende «Exclusiv im Ersten»-Dokukam danach noch auf 1,39 Millionen Zuschauer und Marktanteile von nur noch 5,9 respektive 6,6 Prozent. Das ZDF wiederholte den 2019er-Krimifilmund unterhielt damit 4,88 Millionen Zuschauer, davon stammten 0,48 Millionen aus der jungen Zuseherschaft. Die Quoten beliefen sich auf 19,1 Prozent insgesamt und 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dasundkamen danach auf 4,84 und 2,57 Millionen und Marktanteile von 20,0 und 14,7 Prozent. Bei den Jüngeren standen 13,0 und 7,9 Prozent auf dem Papier.ProSieben veranstaltete einmal mehr einen-Marathon und sorgte mit acht Folgen für eine durchschnittliche Reichweite von 0,67 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. In der Zielgruppe waren mit 0,43 Millionen Sehern 8,6 Prozent Marktanteil möglich. Insgesamt betrug die Sehbeteiligung 3,3 Prozent. Sat.1 unterhielt mit0,49 Millionen Zuschauer, was dem Bällchensender 5,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen bescherte. Kabel Eins versendeteund holte damit die 0,67 Millionen Zuschauer ab, was 2,8 Prozent des Gesamtmarktes entsprach. 0,31 Millionen Werberelevanten sorgten für 5,7 Prozent.Bei RTL gingauf Sendung und lockte 3,17 Millionen an. Daraus ergaben sich Marktanteile von 12,6 und 10,8 Prozent.behielt noch 1,73 Millionen Zuschauer, die Quoten lagen dann bei 9,3 und 13,0 Prozent. Bei VOX überzeugte0,85 Millionen zum Einschalten, in der Zielgruppe standen 5,3 Prozent auf der Uhr. Bei RTLZWEI zeigte sichmit einer Zielgruppenquote von 5,2 Prozent leicht verbessert. Insgesamt schalteten 0,62 Millionen ein. Im Anschluss blieben fürnoch 0,53 Millionen dran. In der werberelevanten Gruppe sank der Wert auf 4,5 Prozent.