HGTV zeigt Millionäre beim Immobilienkauf

TV-News

Ab Mitte August können HOME & GARDEN TV-Zuschauer in die Welt des Luxus und der Dekadenz reisen mit zwei neuen Immobiliensendungen.

Wenn ein luxuriöser Stil, Innen- und Außenpools und traumhafte Anwesen zum Standard gehören, ist man beim Hauskauf der Superreichen angekommen. Für die Wünsche der Kunden ist hier kaum eine Grenze gesetzt. Ab dem 14. August können Zuschauer von Home & Garden TV nun bei den Investitionen der Millionäre dabei sein und in zwei neuen Serien mitfiebern. Jeden Samstag um 21:05 Uhr werden in «Jackpot – Hauptpreis Traumhaus international» die Wünsche der finanzstärksten Kunden erfüllt, anschließend geht der Luxus mit «Villa gesucht, Geld vorhanden» um 22:05 Uhr weiter.Zum Anfang zeigt der britische Innendesigner Laurence Llewelyn-Bowen, wie die Reichen und Schönen wohnen wollen. In «Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus international» hilft er frisch gebackenen Millionären bei ihrer Suche nach der ultimativen Luxusimmobilie, die ihren neu gewonnenen Reichtum stilecht nach außen präsentiert. Um die prunkvollsten Traumhäuser aufzuspüren, reist der TV-Host quer durch das Vereinigte Königreich und Europa und besichtigt Anwesen, von denen man sonst nur träumen kann.In der deutschen Erstausstrahlung von «Villa gesucht, Geld vorhanden» nimmt Clinton Kelly die Zuschauer in die Welt des Stils mit und verbindet seine Leidenschaft für Immobilien mit seinem Auge für Design, indem er kreativen Genies dabei hilft, das Zuhause ihrer Träume zu finden. Seine Kundschaft besteht dabei aus Tüftlern und Genies, die mit brillanten Ideen reich geworden sind, um sich nun den Lebensstil zu verwirklichen, von dem jeder träumt. Die neuen Millionäre begleitet Kelly dabei, potenzielle Mansions zu finden, die jede Erwartung übertreffen.