Leonine Studios geht in die Audio-Offensive

Vermischtes

Mit starken Kooperationen und Buch-, Serien- und Filmadaptionen macht das Audiolabel der Leonine Studios einen großen Schritt, um neue Zielgruppen und Genres zu erschließen.

Das bereits im Kinderbereich erfolgreiche Hörspiellabel Leonine Audio möchte Leonine Studios nun ausbauen und erweitert ihr Produktportfolio im Bereich Audio-Produkten mit vielen weiteren Genres und Zielgruppen. Dadurch entsteht eine ganze Programm-Offensive der Leonine Studios mit großen Kooperationen oder IPs von Buchbestsellern für junge Erwachsene oder Jugendliche. Zusätzlich entwickelt das Audiolabel nun auch Hörspiele aus den eigenen Kinoproduktionen.Das große Highlight der Hörspiel-Offensive soll im September veröffentlicht werden. Es handelt sich um eine Hörspiel-Kooperation mit dem FC Bayern München. Das Signature-Produkt «FC Bayern – Team Campus» soll dann über alle digitalen Anbieter und über CD erscheinen. Inhaltlich soll es dabei in zwei Folgen mit je 60 Minuten um die Kaderschmiede des deutschen Rekordmeisters gehen. Es werden sich dabei die Fragen über die Topstars von Morgen gestellt, wie etwa was ein Nachwuchstalent mitbringen muss, um es in den Profi-Kader zu schaffen. Außerdem soll geklärt werden, wer die zukünftigen Jamal Musialas und Thomas Müllers sind.Neben der Bayern München-Kooperation liefert Leonine Audio auch zwei Blockbuster-Reihen, die aus den Bestsellern von Ursula Poznanski und Julia Dippel entstehen. Allein Ursula Poznanskis «Erebos» verkaufte sich 920.000 Mal und wurde 2011 mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Auch Julia Dippels «Izara»-Reihe wurde ausgezeichnet und liefert die Vorlagen für die kommende gleichnamige Hörspielreihe. Zudem produziert Leonine Audio bald auch zu Serien und Filmen eine passende Hörspiel-Adaption. So wird neben der Netflix-Hit-Serie «Fate: The Winx Saga» auch die Buchverfilmung «Die Schule der magischen Tiere» vom Leonine-Audio-Label adaptiert. Darüber hinaus werden auch schon bestehende Hörspielreihen weitergeführt. Darunter sind beispielsweise «Schleich Horse Club», «Schleich Dinosaurs» und «Schleich Eldrador Creatures», aber auch «Panini Sports Academy» sowie «Lego Ninjago» und «Paw Patrol».