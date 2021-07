Jens verarbeitet den Flugzeugabsturz nicht

Soap-Check

Unter dessen möchte bei «Unter Uns» Monika ihren Jakob vergessen.

Britta wundert sich, dass Sara sich als Betriebsrätin für ihre Kollegin Chrissi starkmacht, die Hendrik mit einem anonymen Brief unter Druck setzt. Britta geht der Sache auf den Grund und muss überrumpelt erkennen: Hendrik und Chrissi hatten eine Affäre. Mona macht sich liebevoll Sorgen um Jens, der sich seit dem Flugzeugabsturz in Arbeit stürzt. Jens will nichts davon hören und macht ihr gereizt klar, dass sie aufhören soll, ihn zu analysieren. Mona ist getroffen, sie will ihm doch nur helfen. Amelie wird wehmütig daran erinnert, dass Gregor ihr das Hotel abgeluchst hat. Als sie sich in der ehemaligen Lobby umblickt, erwacht in ihr neuer Kampfgeist. Dafür muss sie allerdings an dem Charity-Event vom Gentlemen‘s Club teilnehmen, das auf dem Gutshof stattfindet. Die Teilnahme gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht ...Britta wundert sich, dass Sara sich als Betriebsrätin für ihre Kollegin Chrissi starkmacht, die Hendrik mit einem anonymen Brief unter Druck setzt. Britta geht der Sache auf den Grund und muss überrumpelt erkennen: Hendrik und Chrissi hatten eine Affäre.Mona macht sich liebevoll Sorgen um Jens, der sich seit dem Flugzeugabsturz in Arbeit stürzt. Jens will nichts davon hören und macht ihr gereizt klar, dass sie aufhören soll, ihn zu analysieren. Mona ist getroffen, sie will ihm doch nur helfen. Amelie wird wehmütig daran erinnert, dass Gregor ihr das Hotel abgeluchst hat. Als sie sich in der ehemaligen Lobby umblickt, erwacht in ihr neuer Kampfgeist. Dafür muss sie allerdings an dem Charity-Event vom Gentlemen‘s Club teilnehmen, das auf dem Gutshof stattfindet. Die Teilnahme gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht ...Tief gekränkt von Hubert sucht Uschi Trost - ausgerechnet bei Winkler. Wird dieser die Situation für sich ausnutzen? Uschi gesteht Winkler, dass auch sie Gefühle für ihn hat, schiebt aber gleichzeitig den Riegel vor: Ihre Familie steht über allem. Doch kann sie sich selbst trauen?Um Jakob zu vergessen, lässt sich Monika auf ein Treffen mit einem anderen ein. Das reißt alte Wunden auf. Robert kämpft nach der Versöhnung mit Britta mit seinem Gewissen. Er ahnt nicht, dass Britta schnell begreift, woher der Wind weht.Leyla ist sich endlich sicher, ihr Lampenfieber vor dem Vorlaufen im Griff zu haben. Behält sie recht? Moritz ärgert es, dass Kommissar Steiner ihn nicht in Ruhe lässt, was auch Inas schlechtes Gewissen weiter befeuert. Vanessa und Finn glauben, dass mit dem Ende der Medikamenten-Studien wieder Ruhe einkehrt, doch Finn muss erkennen, dass dem nicht so ist.Nach Startschwierigkeiten läuft Leons Dreh hervorragend, und er findet wieder Gefallen an der Sache. Sein Enthusiasmus erhält einen Dämpfer, als Svenja ihm mitteilt, dass aus der Kochshow doch nichts wird. Johanna verspricht ihrem Vater scheinbar einsichtig, ihr Profil privat zu stellen. Doch das war nur Taktik, was Gerner recht bald durchschaut. Er stellt Johanna zur Rede, die daraufhin ein leidenschaftliches Plädoyer für ihr Anliegen hält.Jan ist alarmiert, als er einen Anruf von Marie erhält. Er soll sofort zu ihr kommen. Doch dort folgt eine Überraschung: Marie bittet Jan vor ihren Eltern darum, sie zur Ostsee zu fahren, wo sie eine Kur machen soll. Jan lässt sich breitschlagen, erfährt dann aber von Marie, dass sie diese Kur gar nicht antreten will, sondern für die Zeit heimlich zu ihm und ihrer Tante Ulli auf den Campingplatz ziehen möchte. Jan muss Marie enttäuschen, auch wenn er sie gut versteht. Aber er bringt es nicht über sich, ihre Eltern zu hintergehen, die sich auf ihn verlassen. Als er aber sieht, wie traurig Marie sich von ihrer Tante verabschiedet, ändert Jan seine Meinung. Er sagt Marie nun doch zu, den Plan mit ihr durchzuziehen. Jans Herz geht auf, als er sieht, wie sie sich freut. Als Maries Eltern plötzlich ankündigen, nächste Woche ihre Tochter auf der Kur zu besuchen, nimmt Jan sich felsenfest vor, sich etwas einfallen zu lassen.André wird morgens durch einen gehässigen Piet klar gemacht, wie sehr sein und Oles Verhalten beim Finale des Schlager-Contests die beiden zu Online-Witzfiguren gemacht hat. André wischt Piets Idee genervt weg, dass man aus den beiden tatsächlich ein ungewöhnliches Duo zaubern kann und bekommt im Body Burn ein Jobangebot – allerdings für eine Online-Gameshow, in der er sich mit Torten bewerfen lassen muss. André versucht daraufhin, Ole für Piets Duo-Idee zu begeistern, wovon der aber nichts hören will. Und während Oles letzte verbliebene Connection im Musikbusiness ihm eine Absage erteilt, muss André gefrustet erkennen, dass er nicht den Torten-Idioten geben will. Er schlägt bei Ole auf und hofft, ihn doch noch zu überreden...