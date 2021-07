Quotencheck

Bereits im vergangenen Winter strahlte Amazon die Doku-Serie von Bravo aus.

Der NBC-Universal-Fernsehsender Bravo schickte in Staffel eins Tom und Julie in der Sendung «Backyard Envy» unter anderem über die Dächer des New Yorker Stadtteil Brooklyn. Ob es bei Bravo mit der Show weitergeht, die hierzulande den Namen «Dream Green» trägt, ist noch nicht klar. In den Vereinigten Staaten von Amerika lief am 22. September 2020 die letzte Ausgabe, die Reichweiten waren eher suboptimal.In Deutschland war das Format zunächst ab 18. November 2020 über die Amazon Channels verfügbar, am Samstag, den 20. März 2021, startete der Frauensender sixx mit der Premiere von «Dream Green». Die erste Folge, die um 19.20 Uhr ausgestrahlt wurde, lockte 0,16 Millionen Fernsehzuschauer zum Frauensender. Bei den Umworbenen wurden rund 80.000 Menschen erzielt, sodass man auf einen Marktanteil von 1,2 Prozent kam.Eine Woche später wurde das Ergebnis bestätigt: Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern wurden erneut 0,08 Millionen Zuschauer eingefahren, der Marktanteil lag bei 1,2 Prozent. Doch die Episode „Bienenfreie Zone“ lief beim Gesamtpublikum etwas besser: 0,19 Millionen Menschen sahen zu.Am 3. April pausierte «Dream Green» aufgrund der Osterfeiertage, am 10. April waren 0,16 Millionen Zuschauer bei der Episode „Luxus-Dachterrasse am Times Square“ dabei, bei der 0,04 Millionen Umworbene gemessen wurden. Der Marktanteil sank bei den Werberelevanten auf ungenügende 0,6 Prozent.Sieben Tage später setzte sixx auf insgesamt drei Episoden, die zwischen 19.20 und 22.05 Uhr ausgestrahlt wurden. Die erste Episode enttäuschte mit 0,08 Millionen Zuschauern und 0,04 Millionen Umworbenen, der Marktanteil lag erneut bei 0,6 Prozent. Die zweite Geschichte, die auf den Namen „Nervenprobe für die Gartenprofis“ trug, erreichte 0,05 Millionen Umworbene, die auf 0,6 Prozent Marktanteil kamen. Insgesamt stieg das Interesse auf 0,11 Millionen. Immerhin sorgte „Dschungelfieber in Soho“ für 0,16 Millionen Zuschauer, mit 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte sich sixx 1,2 Prozent Marktanteil.Am 1. Mai waren nur noch 0,12 Millionen Zuschauer dabei, das Interesse ging auf 0,4 Prozent in der Zielgruppe zurück. Die zweite Staffel machte gegen die Fußball-Europameisterschaft zeitweise eine gute Figur, mit Ausnahme am Tag, als Deutschland spielte: Damals sahen nur 0,03 Millionen Zuschauer zu, wovon 0,01 Millionen zu den jungen Menschen gehörten. Der Marktanteil belief sich auf katastrophale 0,1 Prozent.Die erste – und vielleicht auch einzige – Staffel von «Dream Green – Die Gartenprofis» sorgten für 0,12 Millionen Fernsehzuschauer und 0,5 Prozent Marktanteil. Bei den für die Umworbenen wichtigen Zuschauern wurden 0,05 Millionen ermittelt, der Marktanteil lag bei schlechten 0,9 Prozent.