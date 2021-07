Neue «Schwiegertochter gesucht»-Staffel weiter in der Primetime

TV-News

Statt fünf Episoden gibt es in diesem Jahr sieben Primetime-Ausgaben. Währenddessen schraubt RTL am Vormittag und sendet demnächst «Kitsch oder Kasse».

Moderatorin Vera Int-Veen begibt für RTL zum 14. Mal „im Namen der Liebe“, wie es so schön heißt, auf die Suche nach der passenden Schwiegertochter. Der Privatsender hat für Dienstag, den 10. August, eine neue Staffel der Kuppelshowangekündigt, die mit sieben Folgen zwei Ausgaben mehr als im vergangenen Jahr beinhaltet. Bereits im März waren die neuen Söhne, für die die Moderatorin sogar bis nach Luxemburg reiste, vorgestellt. Am Sonntagvorabend schalteten damals 2,77 Millionen Zuschauer ein, was zu einem Zielgruppenmarktanteil von soliden 11,6 Prozent führte.RTL zeigt die sieben neu angekündigten Folgen immer dienstags ab 20:15 Uhr. «Schwiegertochter gesucht» ist eine Produktion von Warner Bros. International Television. Im vergangenen Jahr strebte man einen Imagewechsel an, der sich jedoch nicht bezahlt machte, denn RTL verbuchte im Schnitt 2,22 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,5 Prozent. Mit 0,84 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren wurden 12,1 Prozent Marktanteil ermittelt. Immerhin schaffte man den Turnaround weg von der ironischen Zurschaustellung verzweifelter Singles.Außerdem hat der Kölner Sender sein Programm am Vormittag verändert. Bereits ab dem kommenden Montag, 19. Juli, verzichtet man auf «Vermisst» und «Die Versicherungsdetektive» ab 10:00 Uhr und strahlt stattdessen eine Doppelfolge vonaus. Die Sendung mit Moderator Oliver Geissen wurde im vergangenen Jahr am Nachmittag versendet, wurde im Oktober allerdings wegen anhaltend schlechter Quoten aus dem Programm genommen. Nun zeigt RTL also erneut die Banijay-Produktion, diesmal zwischen 10:00 und 12:00 Uhr.