Neue «Studio Schmitt»-Staffel steht in den Startlöchern

TV-News

ZDFneo hat den Auftakt der 16 Folgen umfassenden neuen Staffel der Late-Night-Show mit Host Tommi Schmitt terminiert.

Mitte Mai hatte der Spartensender ZDFneo bereits bekannt gemacht, dass das neue Late-Night-Formatmit einer neuen Staffel fortgesetzt wird, die doppelt so viele Ausgaben umfassen wird wie die erste – nämlich 16 Folgen ( Quotenmeter berichtete ). Nun hat der Mainzer Sender auch ein genaues Datum für die Fortsetzung der Show mit Tommi Schmitt bekannt gegeben, nachdem zuvor nur von Ende August die Rede war.So erfolgt der Startschuss für die zweite Runde am Donnerstag, den 26. August um 21:35 Uhr und damit mehr als eine halbe Stunde früher als üblich. Auch die zweite Episode wird zu dieser Uhrzeit ausgestrahlt, während die restlichen Ausgaben wie gewohnt um 22:15 Uhr auf Sendung gehen. Dann soll «Studio Schmitt» wieder zum „, der der Zeit und Raum für Gespräche lässt und überraschende und unterhaltsame Situationen möglich macht“, werden.Die Late-Night-Sendung steht bereits vor der jeweiligen Ausstrahlung ab 20:15 Uhr auch in der ZDFmediathek zur Verfügung. «Studio Schmitt» ist eine Produktion der Seapoint Productions, für die Gregor Ryl, Tarkan Bagci, Carla Kaspari zusammen mit dem Moderator schreiben. Johannes Spiecker ist für die Regie zuständig, während Nina Klink als Produzentin und Holger Fritsche als Producer tätig ist. Sebastian Teitge ist Creative Producer.