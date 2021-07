Comic-Laden

Am Freitag starten die Olympischen Spiele. Unsere Graphic Novel beschäftigt sich mit einer tragischen Olympia-Geschichte.

Comiczeichner, Autor und Illustrator Reinhard Kleist hat im Januar 2015 die Graphic Novel "Der Traum von Olympia" im Carlsen Verlag veröffentlicht. Für die in Wort und Bild aufgearbeitete Biographie der somalischen Läuferin Samia Yusuf Omar wurde der Künstler mit dem Luchs des Jahres 2015, mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis sowie mit dem Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2016 ausgezeichnet.Der Titel verspricht eine Sportlergeschichte. In diesem Fall hat der Autor mit sensiblen Pinselstrichen und einfühlsamen, direkten Worten eine Karriere beleuchtet, die von den Rampenlicht-Bildern westlicher Profisportler meilenweit entfernt ist. Samia Yusuf Omar kommt in Somalia zur Welt, zeigt besonderes läuferisches Talent und vertritt den Staat bereits als 17-jährige bei den Olympischen Spielen in Tokio 2008 auf mehreren Sprintdistanzen.Mit viel Gespür für Zwischentöne zeichnet Reinhard Kleist den Spagat nach, den die Sprinterin nehmen muss - zwischen dem Jet-Set im Profi-Sport bei Olympia und dem sparsamen, von Traditionen geprägten Leben ihrer Heimat. In Somalia erntet die junge Frau nicht nur Bewunderung - sondern auch Hass, Zorn und Verachtung für ihre sportliche Passion . Islamistische Extremisten lehnen Frauen im Sport ab, bedrohen sie selbst und ihre Familie. Um an der Olympiade 2012 in London teilnehmen zu können, wählt Samia einen verzweifelten Weg: Sie flieht mit zahlreichen anderen Verfolgten über das Mittelmeer nach Europa. 2012 ist die Athletin im Alter von 21 Jahren auf der Flucht vor der Küste Maltas ertrunken.Der sensible Themenmix aus Verfolgung, Flucht, Extremismus, Profisport und Mittelmeer-Tourismus wird von Reinhard Kleist in gewohnt exakter und stilvoller Weise umgesetzt. Er spart weder an eindrücklichen, verzweifelten Worten noch legt er es darauf an, den Leser zu schockieren. Die Texte stehen hinter den Bildern in keiner Weise zurück - Wort und Bild verschmelzen beim Lesen zu einer noch lange nachhallenden Wirkung. Das Buch ist seit 2017 auch als Taschenbuch erhältlich und wird für Leser ab 14 Jahren empfohlen. Auf Grund der historischen und anhaltenden Brisanz der Thematik ist es nicht nur für Liebhaber von Graphic Novels, sondern auch für lehrende und lernende Erwachsene aller gesellschaftlichen Orientierungen bestens geeignet.