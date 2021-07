«Bella Italia»: Auch RTLZWEI setzt aufs Campen

TV-News

Von Neulingen bis zu Profi-Campern: In der neuen RTLzwei Camping-Doku «Bella Italia – Camping auf Deutsch» werden Camper und auch Mitarbeiter des größten Campingplatzes Europas mit ihrer ganz persönlichen Geschichte gezeigt.

Über fünf Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen konnte Kabel Eins mit seiner Camping-Doku «Yes, we camp!» im Durchschnitt abstauben. Eine zweite Staffel hat der Sender längst für seine Grillwoche im August bestellt, welche am 22. August startet ( Quotenmeter berichtete ). Zuvor möchte sich nun auch RTLZWEI auf dem Camping-Segment der der neuen Sendungaustoben. Diese ist auf dem größten Campingplatz Europas, dem Marina di Venezia in Italien, entstanden, dessen 3.000 Besucher zum Großteil deutsche Camper ausmacht. Der Marina di Venezia überzeugt vor allem mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants, Supermärkten sowie Animateure mit Fitness- und Dance-Shows. Sogar ein eigener Strand gehört zum Campingplatz, der einen Blick auf Venedig gewährt.Ab Montag, 9. August, um 20:15 Uhr zeigt RTLZWEI dort jegliche Art von Campingplatz-Besuchern: Sei es der Profi-Camper, der mit seiner Familie jedes Jahr kommt und Wert darauf legt, wieder denselben Stellplatz zu bekommen, das Pärchen, das zum ersten Mal gemeinsam in den Urlaub fährt oder Familie, die mit lustlosen Teenies unterwegs ist. In der ersten Episode von «Bella Italia», die den Titel „Endlich Urlaub! Die Fingerhuths suchen den perfekten Stellplatz“ trägt, rücken Nicole und Sascha mit drei befreundeten Paaren an, doch obwohl alle eingefleischte Camper sind, geht diesmal beim Aufbau alles schief.Produziert wird «Bella Italia – Camping auf Deutsch» von Story House Productions und ist nach der linearen Ausstrahlung zusätzlich 30 Tage lang kostenlos auf TVNow verfügbar. Im Anschluss steht die zehnteilige Serie dann für den Premium-Bereich weiterhin auf Abruf zur Verfügung.