Blockbuster-Battle

In dem dieswöchigen Battle finden sich der starbesetzte «Suicide Squad» gegen Matt Damon in «Downsizing» und Ryan Gosling als «Blade Runner» im Ring ein. Wer hat die größte Blockbuster-Power?

Die Bewertung

(Sat.1, 20:15 Uhr)Matt Damon lässt sich bei «Downsizing» auf knapp 13 cm schrumpfen: Um dem Problem der Überbevölkerung und ökologischen Bedrohung entgegenzuwirken, entwickeln Wissenschaftler die "Downsizing"-Methode, die es ermöglicht, den Menschen auf Miniaturgröße zu verkleinern. In der Hoffnung auf ein besseres Leben wollen auch Paul und Audrey diesen Schritt wagen, bis bei einem von ihnen Zweifel aufkommen und die Schattenseiten der vermeintlich perfekten kleinen Welt offengelegt werden.Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 2Metascore: 6IMDB User Rating: 6(RTL, 20:15 Uhr)Mit dem neuen Replikanten-Modell "Nexus 9" kommt auch die «Blade Runner»-Einheit des LAPD wieder zum Einsatz, die alte und nicht zugelassene Replikanten auf der Erde aufspürt und eliminiert. Zu dieser Spezialeinheit gehört auch K, der bei einem seiner Einsätze auf ein dunkles Geheimnis stößt. Die Spur führt ihn zu Ex-Blade Runner Rick Deckard, der vor 30 Jahren spurlos aus Los Angeles verschwand.Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 8IMDB User Rating: 8(ProSieben, 20:15 Uhr)Will Smith, Jared Leto und Margot Robbie als Superschurken in einer spektakulären DC-Comicverfilmung: Was soll man tun, wenn eine bisher ungeahnte Macht die Menschheit bedroht? Die bösesten der Bösen zu einer Task Force rekrutieren und sie die Welt retten lassen! Man muss diese gefährlichen Psychopaten nur noch dazu kriegen, dass sie tun, was ihnen befohlen wird ...Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDB User Rating: 6