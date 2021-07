«Gottschalks große 90er-Show» bleibt hinter dem ARD-Krimi

Quotennews

Mit einer Quote von 15 Prozent und insgesamt 3,29 Millionen Zuschauern war am Primetime-Programm des Zweiten gestern nicht vorbeizukommen. Außer man heißt ARD-Krimi.

Thomas Gottschalk steht im deutschen Fernsehen noch heute schlichtweg für Erfolg. Ob nun bei ProSieben als Teil der Winterscheidt-Show «Wer stiehlt mir die Show» oder bei seinem eigenen Format. Gestern reichte es jedoch nicht zur besten Reichweite des Tages, denn das Zweite zog lediglich 3,29 Millionen Zuschauer an. Bei den jüngeren Zuschauern zeigte sich das Format mit 0,62 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 12,8 Prozent als bestes Format des Tages, nach der 20 Uhr «Tagesschau». Insgesamt brachte Gottschalk dem Zweiten einen erneut guten Marktanteil von 15 Prozent ins Haus.Das Format an sich ist dabei keinesfalls etwas Neues. Bereits 2018 brachte der Altmeister mit «Gottschalks großer 68er-Show» 3,75 Millionen Zuschauer zum ZDF , 2019 reichte es mit «Gottschalks großer 80er-Show» sogar für 4,91 Millionen Zuschauer. Somit setzte in der dritten Version das Erfolgskonzept weiter fort, wenn es auch nicht zur absoluten Top-Quote reichte. Diesmal mit einem neuen Jahrzehnt voller Musik, Erinnerungen und fragwürdiger Mode. Gemeinsam mit prägenden Personen und Künstlern des Jahrzehnts wie Die Prinzen, Hartmut Engler oder den No Angels blickte Gottschalk 31 Jahre zurück. Ja, 1990 ist offiziell bereits 31 Jahre her.Wie erwähnt setzte sich im Vergleich der Tagesreichweiten der ARD-Krimiklar durch. Das Primetime-Programm generierte 4,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und schraubte den eigenen Marktanteil auf grandiose 20,5 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern hatte das Erste mit "nur" 0,5 Millionen Zuschauern leicht das Nachsehen, wobei auch hier der Marktanteil bei sehr guten 10,4 Prozent liegt. Auf Nummer eins der Tagesreichweiten-Tabelle schaffte es die 20 Uhr-«Tagesschau» mit 5,01 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 24,2 Prozent. Diese regierte ebenfalls allein auf weiter Flur in puncto Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen. Hier erreichte das News-Format 0,9 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 21,2 Prozent.