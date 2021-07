Die Maus blickt in die Zukunft und auf Urban Mining

TV-News

Mit der Sommer-Sachgeschichtenreihe liefert «Die Sendung mit der Maus» Ideen und Tipps zum recycelten Hausbau und Wohnen.

Dieses Jahr wurde «Die Sendung mit der Maus» 50 Jahre alt und aus diesem Grund blickt die Maus nicht etwa in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. So werden Themen behandelt, die für die neue Generation mal wichtig werden. In der neuen Sachgeschichtenreihe dreht sich alles über das „Urban Mining“. Dort werden von der Maus Recycling-Ideen und nachhaltige Lösungen für den Bau von Wohnungen und Häusern vorgestellt, da die Rohstoffe des Hausbaus von Zeit zu Zeit immer knapper werden.Im Forschungszentrum in Dübendorf im Schweizer Kanton Zürich steht eine Wohnung, die voller Überraschungen steckt und sich damit perfekt als die neue Maus-Zukunfts-WG eignet. Dort ziehen die Maus-Reporter Clarissa Corrêa da Silva, Jana Forkel, Ralph Caspers und André Gatzke für die Sachgeschichtenreihe ein, starten Entdeckungsreihen und zeigen Recyclingprodukte, wie eine Wand aus Pilzen, Tischplatten aus alten Getränkeautos und Lichtschalter ohne Stromkabel.Los geht die Sommer-Sachgeschichtenreihe von der «Sendung mit der Maus» ab dem 15. August an vier Sonntagen in Folge, um 9:30 Uhr im Ersten und um 11:30 Uhr auf KiKA. Zusätzlich werden die Sendungen auch im Internet in der ARD-Mediathek und auf die-maus.de verfügbar sein. Die Sommer-Sachgeschichtenreihe ist eine Produktion der Flash Filmproduktion GmbH mit Produzenten Armin Maiwald und Jan Marschner im Auftrag des WDR . Jan Marschner ist auch Drehbuchautor und Regisseur der Sachgeschichtenreihe. Die Redaktion liegt bei Joachim Lachmuth.