«Top Dog Germany» lässt etwas nach

Quotennews

Für den Start der neuen RTL-Show «Top Dog Germany» wählte der Sender eine Doppelprogrammierung für die ersten beiden Folgen. Der Auftakt-Freitag lief gut - und der Samstag?

Der eigentliche Auftakt der neuen RTL-Showspielte sich bereits am Freitagabend ab, wobei sich der Sender bei den ersten beiden Folgen für eine Doppel-Premiere entschied und somit gleich am Samstag Folge zwei nachschoss. Der Freitagabend lief für «Top Dog» mit 1,8 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einem Marktanteil von 8,2 Prozent recht ordentlich ab. Noch besser lief es zum 23. Juli in der klassischen Zielgruppe, wo der Sender mit dem neuen Format 0,65 Millionen Zuschauer erreichte und sich damit nur hinter dem Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga bei Sat.1 einordnen musste. Der Marktanteil lag guten 12,6 Prozent.Neben «Top Dog» startete RTL , ebenfalls im Freitag-Samstag-Modus, die Show. Hier reichte es für sehr ordentliche 1,36 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 8 Prozent und 0,5 Millionen Umworbenen, welche RTL 10,8 Prozent vom Zielgruppenmarkt bescherten. So viel sei vorweggenommen: In allen Belangen lief es am Samstagabend nicht so gut. Bei keiner der genannten Shows. Wie schon zum Freitagabend ging die Primetime mit «Top Dog Germany» los.Hierzu schalteten 1,72 Millionen Zuschauer zu, 0,59 Millionen hiervon konnten der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zugesprochen werden. Die Marktanteile liegen demnach bei insgesamt 7,6 Prozent und starken 12,2 Prozent in der Zielgruppe. Mit diesem, leicht negativen, Trend setzte sich der Abend fort und wurde für die zweite Show des Abends dann bereits dünn. Bei «The Wheel» ab 22:15 Uhr schauten bereits "nur" noch 1,03 Millionen Zuschauer zu und auch der Marktanteil sank auf 6,1 Prozent. Mit den noch anwesenden 0,42 Millionen Umworbenen fiel dann schlussendlich der entsprechende Marktanteil auf unter 10 Prozent, bzw. auf 9,7 Prozent. Einen Gefallen hat sich RTL also mit dieser Doppel-Premiere der beiden neuen Shows nicht unbedingt getan, wenn auch keine absolut ins Negative rutschte. In der kommenden Woche stehen beide Shows dann nur noch Freitag im Sendeplan, zur Samstagsprimetime gibt es eine neue Ausgabe «5 gegen Jauch».