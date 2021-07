Sat.1 sammelt 31.155.430 Euro

Quotennews

In Zusammenarbeit mit der Aktion Deutschland Hilft sammelte Sat.1 gestern mit einer Primetime-Show über 31 Millionen Euro an Spenden für die deutschen Flutopfer.

Die Bilder der letzten Wochen werden nicht nur den Betroffenen noch lange Zeit im Kopf bleiben. Die katastrophalen Flutschäden in Nordrain-Westfalen und Rheinland-Pfalz überschatteten die News-Sendungen und noch heute laufen teilweise die Aufräumarbeiten. Vielerorts ist an Wiederaufbau nicht einmal zu denken. Sicherlich auch mit Blick auf die Politik und die bereits angelaufenen bürokratischen Vorgänge kündigte Sat.1-Chef Daniel Rosemann die Spendengala mit folgenden Worten an: "In manchen Situationen kann man kaum die richtigen Worte finden. Aber helfen kann man immer. Mit der Spendengalamöchten wir gemeinsam mit 'Aktion Deutschland Hilft' einladen, die Menschen, die durch das Hochwasser in Rheinland-Pfalz und NRW innerhalb von Sekunden alles verloren haben, zu unterstützen. Schnell. Und unbürokratisch."Damals war noch unklar, welche Prominente sich für Sat.1 an die Spendentelefone setzen würde, in der Show gestern nahmen schließlich unter anderem Marlene Lufen, Hella von Sinnen, Julia Leischik, Angelina Kirsch, Annemarie und Wayne Carpendale sowie Thore Schölermann oder auch Ralf Schmitz und Frank Rosin Platz. Die Show verfolgten über den ganzen Abend insgesamt 0,69 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was dem Sender einen Marktanteil von 3,6 Prozent einbrachte. Bei den Umworbenen der klassischen Zielgruppe erreichte die Show einen Marktanteil von 5,8 Prozent und somit 0,26 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren.Wohl viel wichtiger als die TV-Quote dürfte jedoch die Zahl sein, welche den Erfolg des Abends eigentlich beschreibt. Sat.1 konnte durch die Benefiz-Spenden-Gala insgesamt einen Betrag von 31.155.430 Euro generieren und hilft somit sicherlich an der richtigen Stelle (Betrag laut Twitter-Post). Durch die Sonderprogrammierung entfiel die Actionkomödie «R.E.D. - Älter, Härter, Besser» und der Thriller «Unknown Identity».