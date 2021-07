Primetime-Check

Ein «Harter Brocken» im Ersten misst sich mit «Gottschalks großers 90er-Show» im Zweiten und bei Sat.1 steigt die «Sat.1-Spendengala» zu Gunsten der Flutopfer in Deutschland. RTL sucht unterdessen den besten Hund Deutschlands.

Das Erste griff am gestrigen Samstagabend auf einen TV-Krimi aus dem Jahr 2019 zurück und sendete. Der Spielfilm mit Dorfpolizist Frank Koops zog 4,68 Millionen Menschen zum Ersten und bescherte dem Sender einen Marktanteil von insgesamt 20,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen reicht es mit 0,5 Millionen Zuschauern für 10,4 Prozent des entsprechenden Marktes. Das Zweite sendete hingegen mitdas Showhighlight des Samstagabends. Mit Gästen wie den Prinzen, Sasha, Fools Garden oder Lou Bega versetzten sich 3,29 Millionen Zuschauer zurück in das Jahrhundert der 1990er-Jahre. Jüngere Zuschauer konnten hiervon 0,62 Millionen gemessen werden, wodurch sich der entsprechende Marktanteil auf 12,8 Prozent beläuft. Insgesamt reichte es für das Zweite und Gottschalk für 15 Prozent des TV-Marktes.Bei den Privaten sendete RTL ab 20:15 Uhr die zweite Folge des Formatsund sicherte sich damit 1,72 Millionen Zuschauer, wovon 0,59 Millionen der werberelevanten Zielgruppe zugesprochen werden konnten. Die Marktanteile lagen demnach bei 7,6 Prozent am Gesamtmarkt und 12,2 Prozent am Zielgruppenmarkt. Für die Zukunft wird diese Samstags-Ausgabe die einzige ihrer Art bleiben, denn ab der kommenden Woche sendet RTL das Format ausschließlich Freitagabend. Die nächste Show des Abends spielte sich bei ProSieben ab, hier gab es. Dazu ließen sich 0,4 Millionen Zuschauer insgesamt messen, wovon wiederum 0,23 Millionen Umworbene erkannt werden konnten. Die Marktanteile beliefen sich auf insgesamt 2,1 Prozent und 5,3 Prozent am Markt der Zielgruppe.Bei Sat.1 setzte sich der Samstagabend im Show-Format weiter fort. In der Showsetzt der Sender Promis wie Marlene Lufen, Hella von Sinnen oder auch Thore Schölermann und Ralf Schmitz an die Telefone, um die Spendenanrufe der Zuschauer entgegenzunehmen. Die Aktion, moderiert von Daniel Boschmann und in Zusammenarbeit mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, verfolgten 0,69 Millionen Zuschauern insgesamt. Umworbene konnten hiervon 0,26 Millionen kategorisiert werden, wodurch sich ein Marktanteil von 5,8 Prozent ergab. Die abendfüllende Show erzielte insgesamt einen Marktanteil von 3,6 Prozent. VOX sendete unterdessen den einzigen Spielfilm eines privaten Senders mit. Hiermit konnte der Sender 0,7 Millionen Zuschauer ab drei Jahren gewinnen, aus der klassischen Zielgruppen waren hier 0,35 Millionen vertreten. Die Marktanteile lagen bei insgesamt 3,2Prozent und 7,2 Prozent am Markt der Zielgruppe.Bei Kabel Eins verfolgten die Doppelfolge0,57 und 0,66 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Aus der werberelevanten Zielgruppe waren 0,09 und 0,15 Millionen mit dabei, wodurch sich der entsprechende Marktanteil auf 2 und 3 Prozent belief. Insgesamt landete man bei 2,6 und 2,9 Prozent Marktanteil. RTLZWEI wiederum sendete die Sozialreportage, mit einer Ausgabe, die zuletzt im Januar 2020 lief. So zog RTLZWEI 0,47 Millionen Zuschauern insgesamt an, davon 0,25 Millionen aus der Zielgruppe. Damit belegte die Reportage 2,1 Prozent des TV-Marktes und 5,1 Prozent des Zielgruppenmarktes.