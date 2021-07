Schmitz bei Sat.1: «Paar Wars» macht im September den Anfang

TV-News

Ralf Schmitz wird in der kommenden TV-Saison drei Formate bei Sat.1 moderieren. Den Anfang macht dabei «Paar Wars», darin werden Paare auf die Probe gestellt.

Ralf Schmitz soll in der neuen Fernsehsaison dem Unterföhringer Sender Sat.1 neue Strahlkraft verleihen. Bei den Screenforce Days im Juni kündigte der Privatsender gleich drei neue Formate mit dem Comedian an. „Wir haben viel vor!“, sagt daher Ralf Schmitz. Das erste ist, das nun einen Starttermin erhalten hat und ab Freitag, den 3. September, um 20:15 Uhr auf Sendung geht. Darin stellt Schmitz Paare auf die Probe.In jeder Show, die derzeit von der der Deutschen ProduktionsUnion in Köln produziert wird, stellen sich drei unterschiedliche Paare in acht Prüfungen dem Beziehungstest von Ralf Schmitz. Nur die zwei Duos, die sich ganz genau kennen, am besten harmonieren und das meiste Geld für ihren Jackpot eingesammelt haben, kommen ins Finale. Darin geht es dann um bis zu 100.000 Euro.„Ich freue mich total auf die Shows mit Sat.1 , weil viel Herzblut in den Ideen steckt und die Menschen, unsere unterschiedlichen, vielfältigen Leben und Alltäglichkeiten dabei im Vordergrund stehen. Ich kann es kaum erwarten, meine Kandidaten bei «Paar Wars» endlich richtig kennen zu lernen. Hier schicke ich spießig bunte bis chaotisch solide Beziehungen durch kleine feine und fiese riesige Prüfungen über ihr gemeinsames Leben, durch dick und dünn ihrer Liebe, damit das beste Pärchen am Schluss bis zu 100.000 EUR mit nach Hause nimmt“, so Schmitz.