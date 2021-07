«Black Widow»  Was die Abspannszene für Marvels Zukunft bedeutet

Kino-News

27. Juli 2021, 07:39 Uhr

Nach einer einjährigen Verschiebung ging es im Juli nun auch im Kino weiter mit Marvels Cinematic Universe.

Black Widow setzte der Filmdurstrecke des MCUs ein Ende und brachte neben der Filmhandlung natürlich auch wieder eine Abspannszene, die für so manchen Fan mittlerweile fast genauso so spannend ist wie der jeweilige Film selbst. Grund genug einmal auf einen Blick auf die Bonusszene in „Black Widow“ zu werfen und ihre Bedeutung für zukünftige Marvel-Geschehnisse zu beleuchten.Die Tatsache, dass man die neusten Kinofilme bequem mit dem Disney+ VIP Zugang sehen kann, ist natürlich besonders praktisch bei Filmen wie „Black Widow“, schließlich muss man so nicht erst den Abspann abwarten, sondern kann direkt zur Bonusszene springen. Diese spielt in der Marvel-Gegenwart und damit nach den Geschehnissen von „Avengers: Endgame“. Yelena Belova pflegt das Grab der mittlerweile verstorbenen Natasha, als sie von der mysteriösen Valentina Allegra de Fontaine besucht wird. Diese hat einen neuen Auftrag für Yelena, was darauf schließen lässt, dass die beiden in der Vergangenheit schon mehrfach miteinander gearbeitet haben. Für Valentina soll Yelena ein neues Ziel ausschalten, den Mann, der vermeintlich verantwortlich für den Tod ihrer Schwester ist: Clint Barton aka Hawkeye.Die offensichtliche Folge der Abspannszene ist die Tatsache, dass die Zuschauer sich bereits in der Disney+ Serie „ Hawkeye“ auf ein Wiedersehen mit Florence Pugh in ihrer Rolle als Yelena freuen können. Die Darstellerin war schon im Vorfeld der Veröffentlichung für einen Auftritt in „Hawkeye“ bestätigt. Wie umfangreich dieser ausfallen wird und ob Yelena in Zukunft auf der Seite der Marvel-Schurken unterwegs ist, wird sich noch zeigen. Sehr wahrscheinlich gibt es gegen Ende des Jahres Antworten, dann soll „Hawkeye“ bei Disney+ seine Premiere feiern.Noch einflussreicher als der kommende Auftritt von Florence Pugh dürfte aber Valentina Allegra de Fontaine für die Zukunft von Marvel sein. Die von Julia Louis-Dreyfus gespielte Figur sollte eigentlich in der Abspannszene von Black Widow ihr Marvel-Debüt feiern. Aufgrund der Verschiebung des Films lernten die Zuschauer sie aber bereits in Falcon and the Winter Soldier kennen, wo sie John Walker nach dessen Fall als Captain America für eine noch unbekannte Mission rekrutierte.Valentina Allegra de Fontaine hat eine lange Comichistorie und ist vor allem für ihre Inkarnation als Madam Hydra bekannt. Im Marvels Cinematic Universe war ihre beiden bisherigen Auftritte jeweils Rekrutierungen. Entsprechend liegt die Vermutung nahe, dass de Fontaine dabei ist, ein neues Team zusammenzustellen. Da sie dabei auf eher moralisch flexible Figuren zu setzen scheint, kommen besonders zwei Gruppierungen infrage.Zum einen könnte sie die MCU-Version der Dark Avengers aufbauen, die in den Comics von Spider-Man-Gegenspieler Norman Osborn geleitet wurde. Wahrscheinlicher ist aber, dass Marvel eher in Richtung Thunderbolts geht. Die Gruppe setzt sich in den Comics aus ehemaligen Schurken zusammen, die nun für das Gute kämpfen. In den Comics gehörten unter anderem Hawkeye, Luke Cage, Black Widow und der Winter Soldier den Thunderbolts an. Welches Team Valentina Allegra de Fontaine in Marvels Cinematic Universe konkret aufbaut, wird sich noch zeigen. Vermutlich gibt es bereits in Hawkeye weitere Entwicklungen, die etwas mehr Licht ins Dunkle werfen.