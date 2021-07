«Die Hitwisser» enden vor 0,78 Millionen

Quotennews

Die Quizshow verabschiedete sich mit der besten Zielgruppenquote in diesem Sommer. Um die Werte der Pilotfolge aus dem Dezember zu übertrumpfen, reichte es nicht.

Am Montagabend endete der erste Lauf der VOX-Sendung. Der Sender mit der roten Kugel probierte im Dezember 2020 das Format erstmals aus und zeigte diesen Juli drei neue Folgen. Die vorerst letzte Folge sahen 0,78 Millionen Zuschauer, was 40.000 mehr waren als vor einer Woche. Damals standen 0,74 Millionen zu Buche, am 12. Juli kam man noch auf 0,85 Millionen. Die Marktanteile fielen zuletzt mit 3,9 und 3,3 Prozentpunkten unterdurchschnittlich aus, auch diesmal gab es nur 3,5 Prozent.Positiv war das Ergebnis dagegen in der klassischen Zielgruppe, wo 0,38 Millionen gemessen wurden. Damit setzt man den Positivtrend fort. Zum Auftakt gab es lediglich 5,3 Prozent, vor einer Woche ging es rauf auf passable 6,4 Prozent. Diesmal standen sich im Senderschnitt befindende 6,9 Prozent zu Buche, womit man knapp den Wert aus dem Dezember von 7,0 Prozent verfehlte. An der Rekordreichweite von 1,22 Millionen war hingegen nicht zu rütteln. In einer Woche starten dann neue Folgen vonIm Anschluss verfolgten die etwa 20-minütigen0,36 Millionen Interessierte. Ab 23:40 Uhr verbuchte der Kölner Sender 3,4 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren standen 6,3 Prozent auf der Uhr. Im Anschluss performten dieeinmal mehr sehr stark. Bis 3:00 Uhr – dann endet die Quotenerfassung für den Montag – gingen vier Ausgaben auf Sendung. Die Reichweiten lagen zwischen 0,28 und 0,45 Millionen. In der Zielgruppe kam VOX durchschnittlich auf starke 13,2 Prozent. Der Bestwert betrug 17,5 Prozent und wurde ab 1:50 Uhr gemessen.