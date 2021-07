«Mein Date, mein bester Freund & Ich»: Kein Ende des Negativlaufs in Sicht

Quotennews

Auch in Woche vier gab das neue Reality-Format des Bällchensenders keine gute Figur ab.

Seit Anfang Juli ist am Montagabendbei Sat.1 zu sehen, so auch am letzten Montag des Monats, obwohl sich die Reality-Sendung aus Quotensicht eigentlich nicht für eine Fortsetzung eignet. Schließlich befindet sich die Sendung im Abwärtstrend: Es fing mit mauen 5,9 Prozent in der Zielgruppe an, in Woche zwei waren dann schon nur noch 5,2 Prozentpunkte drin und in der vergangenen Woche fiel man gar auf miese 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Reichweiten bei den Umworbenen beliefen sich auf 0,38, 0,31 und 0,27 Millionen.Auch in Woche vier war keine Besserung in Sicht: In der werberelevanten Zuseherschaft schalteten diesmal 0,26 Millionen Zuschauer ein, was 4,4 Prozent dieses Marktes entsprach. Insgesamt unterhielt der Unterföhringer Sender nur 410.000 Zuschauer, 40.000 weniger als vor einer Woche. Dementsprechend ging der Marktanteil auf furchtbare 1,7 Prozent zurück. Vergangene Woche lag der Wert bei 1,8 Prozentpunkten.Auch beim anschließendensieht es weiter mau aus. Die Doku-Soap, die sich diesmal unter anderem mit Claudia Obert und «Big Brother»-Sieger Cedric Beidinger befasste, behielt im Anschluss nur 0,34 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von 2,3 Prozent entspricht. Ab 22:40 Uhr blieben noch 0,17 Millionen Jüngere dran, daraus resultieren 4,3 Prozent Sehbeteiligung in der Zielgruppe. In der kommenden Woche haben im Übrigen beide Sendungen ihr Staffelfinale, danach dürfte es für Sat.1 am Montagabend quotentechnisch wieder aufwärtsgehen, denn am 6. August startet die neue «Big Brother»-Staffel, die auch am Montagabend zur besten Sendezeit ausgestrahlt wird.