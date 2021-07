«Cui Bono»: Ken-Jebsen-Podcast wird zur Serie

Vermischtes

Florida Film adaptiert den Erfolgspodcast von Studio Bummes als doku-fiktionale Serie.

Florida Film hat angekündigt, den erfolgreichen Podcast von Studio Bummens, rbb NDR und K2H, der den Aufstieg des Radiomoderators Ken Jebsen und dessen Entwicklung zum wohl bekanntesten Verschwörungstheoretiker Deutschlands in sechs Episoden ausführlich darlegt, als doku-fiktionale Serie zu adaptieren. Der Arbeitstitel der Serie lautetStudio Bummens und K2H, an denen Florida Entertainment als Gesellschafter beteiligt sind, sind erneut an der Entwicklung der Serie beteiligt. Damit verzahnen sich erstmals Journalismus, Podcast- und Bewegtbildentwicklung innerhalb. Als Produzenten fungieren Anne Solá Ferrer und Lars Jessen.Darüber hinaus ist noch nichts bekannt, weder über den Inhalt noch über den weiteren Stab. Auch ist unklar, wo und wann die Serie ausgestrahlt werden soll und wann die Dreharbeiten beginnen werden.