RTLZWEI-«Doku Lab» geht in die nächste Phase

«Doku Lab», das Networking-Space und die Kreativwerkstatt für Doku-Filmer, geht nun nach der Auswahl von neun Projekten in die nächste Phase über.

Im Februar dieses Jahres startete RTLZWEI das «Doku Lab», eine Chance für zahlreiche Autoren, Produktionsfirmen und junge Talente, ihre Projekte mit einem großen Budget umsetzten zu können ( Quotenmeter berichtete ). Über 130 eingereichte Projekte wurden nun von einer unabhängigen Fachjury geprüft, die sich letztendlich für neun unterschiedliche Ideen entscheiden hat. Die ausgewählten Doku-Ideen werden nun von der Kreativwerkstatt von RTLZWEI mit insgesamt 100.000 Euro gefördert und gelangen nun in die zweite Phase, die „Master Classes“ – unterstützt von den Partnern Mediennetzwerk Bayern und medienboard Berlin-Brandenburg. Die „Master Classes“ für die insgesamt 16 Teilnehmer, die es in die zweite Phase geschafft haben, bestehen aus drei eintägigen Workshops mit Branchenfachleuten und der Redaktion von RTLZWEI. Sie sollen die Produzenten bei der Entwicklung ihrer Stoffe inspirieren und einen Rahmen für den gegenseitigen Austausch schaffen.Die über 130 eingereichten Film-Ideen aus der ersten Phase bestanden zum Großteil von freischaffenden Autoren, doch auch Medienunternehmen und Produktionsfirmen reichten ihre Projekte ein, wodurch eine große Themenvielfalt entstanden ist. Meistens ging es dabei um Menschen sowie Geschichten über zentrale und auch aktuelle gesellschaftliche Themen. Behandelt wurde beispielsweise die Selbstverwirklichung, Geschlechterfragen, Mental Health, Social Media, Migration, Rassismus, sowie Liebe und Sexualität.Vorsitz der Fachjury war die Chefredakteurin bei RTLZWEI , Konstanze Beyer, die über die eingereichten Projekte sagt: „Das große Interesse am «Doku Lab» zeigt einmal mehr die Relevanz von Dokumentationen im deutschsprachigen TV-Markt. Wir freuen uns sehr, dass wir auf diesem Weg einen konkreten Beitrag leisten und Autorinnen und Autoren in der Recherche- und Entwicklungsphase unterstützen können. Wir sind begeistert von der Vielfalt und Qualität der Ideen und Konzepte. Das kreative Potenzial der Filmschaffenden hierzulande ist enorm. Wir sind zuversichtlich, ausgewählte Projekte nach Beendigung der Recherchephase bei RTLZWEI beauftragen zu können.“Neben ihr haben auch Hans-Peter Junker, Content-Ambassador der Bertelsmann Content Alliance für Gruner + Jahr, Henriette Löwisch, Schulleiterin und Geschäftsführerin Deutsche Journalistenschule, Thilo Mischke, Journalist und Reporter sowie Collien Ulmen-Fernandes, Moderatorin und Autorin, die eingegangenen Projekte bewertet. Wer sich mit den Jurymitgliedern sowie Teilnehmern persönlich austauschen möchte, bekommt eine Chance am 25. Oktober dieses Jahres im Rahmen der «Medientage München». Dort organisiert das «Doku Lab» eine Paneldiskussion über TV-Dokumentationen in Deutschland.