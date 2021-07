3 Quotengeheimnisse

Wie schnitten Das Erste, das ZDF und Sat.1 ab?

Der Vorsitzende der FDP, Christian Lindner, war am Sonntag um 18.05 Uhr beim «Bericht aus Berlin» zu Gast. Das Gespräch, das Matthias Deiß führte, wollten 1,26 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren sehen. Das Interview in Berlin erreichte nur einen schlechten Marktanteil von 8,1 Prozent. Ähnlich mau fiel das Ergebnis bei den 14- bis 49-Jährigen aus, das nur 0,17 Millionen Menschen verfolgten. Mit 4,9 Prozent riss Das Erste keine Bäume aus.Theo Koll und Shakuntala Banerjee begrüßten am Sonntag um 19.10 Uhr den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, der derzeit wohl der engste Kandidat auf den Posten des Bundeskanzlers ist. 2,77 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten das 20-minütige Gespräch, das auf einen mittelmäßigen Marktanteil von 13,5 Prozent kam. 0,27 Millionen junge Menschen waren an Bord, die Sendung verzeichnete erfreuliche 6,3 Prozent Marktanteil.Am Dienstagvorabend begrüßten die Sat.1-Moderatoren Stephanie Puls und Heiko Paluschka den Co-Vorsitzenden der Grünen, Robert Habeck. Das zwischen 19.40 und 19.55 Uhr ausgestrahlte Gespräch wollten nur 0,39 Millionen Fernsehzuschauer sehen, der Marktanteil lag bei sehr schlechten 1,7 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft relevanten Zuschauern wurden 0,14 Millionen ermittelt, der Marktanteil belief sich auf 2,6 Prozent.