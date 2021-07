Zweite «Lower Decks»-Staffel kommt Mitte August zu Prime Video

Vermischtes

Die Serie von «Rick and Morty»-Erfinder Mike McMahan kehrt schon im August für eine zweite Staffel zu Amazon zurück.

Im August 2020 feierte die Animationsseriebei CBS All Access, mittlerweile in Paramount+ umgetauft, Premiere. In Deutschland ging die Serie im vergangenen Januar an den Start, bei Amazon Prime Video. Nun hat die On-Demand-Plattform des Versandhändlers den Starttermin für die zweite Staffel angekündigt. Die zehnteilige Comedy-Serie von «Rick and Morty»-Produzent Mike McMahan startet am Freitag, den 13. August, jede Woche wird eine neue Episode veröffentlicht. Das Staffelfinale folgt somit am 15. Oktober.Im englischen Original sind dann erneut die Stimmen von Jack Quaid und Tawny Newsome zu hören, die im Deutschen von Patrick Baehr und Giovanna Winterfeldt synchronisiert werden. Die Serie wird von CBS' Eye Animation Productions, dem neuen Animationsarm der CBS Studios, Secret Hideout und Roddenberry Entertainment produziert. Alex Kurtzman und Heather Kadin von Secret Hideout, Rod Roddenberry und Trevor Roth von Roddenberry Entertainment und Katie Krentz (219 Productions) fungieren als Executive Producer an der Seite von Mike McMahan. Aaron Baiers (Secret Hideout) fungiert ebenfalls als Executive Producer. Titmouse, die Animationsproduktionsfirma hinter «Big Mouth», dient als Animationsstudio für die Serie.«Star Trek: Lower Decks» erzählt die Geschichte einer Hilfscrew, die im Jahr 2380 auf einem der unwichtigsten Schiffe der Sternenflotte, der U.S.S. Cerritos, dient. Die Fähnriche Mariner, Boimler, Rutherford und Tendi müssen ihren Pflichten und ihrem Privatleben nachkommen, oft während das Schiff von einer Vielzahl von Sci-Fi-Anomalien erschüttert wird.