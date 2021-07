Hulu schnappt sich VICE-Inhalte

US-Fernsehen

Das Medium für junge Menschen arbeitet jetzt mit dem Disney-Unternehmen zusammen.

Die Programme des jungen Mediums Vice werden in den Vereinigten Staaten von Amerika auch weiterhin bei Hulu ihr zu Hause haben. Vice Distribution, der globale Vertriebsarm der jungen Marke setzt den 2019 geschlossenen Deal fort. Über 130 Stunden Vice-Programm sollen dann beim Disney-Dienst Hulu abrufbar sein. Ob diese Inhalte auch langfristig beim deutschen Star landen, ist unklar.Vice expandierte im Juli 2020 mit einer neuen globalen Vertriebs- und Lizenzierungsgruppe, die von der ehemaligen ITV-Studios-Managerin Bea Hegedus geleitet wird, in den Vertrieb. Die Gruppe soll den Wert des geistigen Eigentums von Vice, einschließlich der Programme von Vice TV, maximieren. Das Geschäft ist unter Vice Studios angesiedelt.Die Programmauswahl von Vice TV auf Hulu umfasst True Crime, Factual Documentary, Entertainment sowie Lifestyle und wird von der hauseigenen Produktionsfirma Vice Studios sowie 44 Blue Productions, Railsplitter Pictures, Insight Productions, Citizen Skull und Rock Salt Releasing produziert.Hegedus, Global Head of Distribution der Vice Media Group, sagte: "Wir sind sehr erfreut, unsere Partnerschaft mit Hulu zu erweitern, die unsere Leidenschaft für beeindruckende, erstklassige Factual-Programme teilen. Wir freuen uns darauf, unsere neuesten Erfolgstitel zu Hulu zu bringen und gleichzeitig weiterhin unsere beliebten Bibliothekstitel anzubieten, da wir eine steigende Nachfrage der Zuschauer nach Vice-Inhalten auf der ganzen Welt feststellen."