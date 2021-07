«Pretty Little Liars»-Reboot: Bailee Madison an Bord

US-Fernsehen

Die Schauspielerin ist aus Serien wie «Trophy Wife» bekannt.

Die Originalserie «Pretty Little Liars» endete erst vor vier Jahren und hinterließ sieben Staffeln mit 150 Episoden. Obwohl die Spin-offs «Pretty Little Liars: The Perfectionists» und «Ravenswood» nach wenigen Episoden abgesetzt wurden, probiert es HBO Max mit einer Neuauflage. Für dieses Projekt hat man nun Bailee Madison gecastet.Zu Madisons bisherigen TV-Erfolgen gehören Hauptrollen in Serien wie «Trophy Wife» und «Good Witch» sowie Auftritte in Erfolgsserien wie «Law & Order: Special Victims Unit» und «Wizards of Waverly Place». Am bekanntesten ist sie für ihre Filmarbeit, wo sie in Filmen wie «Die Bestimmer – Eltern haften für ihre Kinder», «Just Go With It», «Brothers» und «A Cinderella Story: Starstruck» mitwirkte.Die neue Serie stammt aus der Feder der Autoren Roberto Aguirre-Sacasa und Lindsay Calhoon Bring. Aguirre-Sacasa ist auch ausführender Produzent unter seinem Unternehmen Muckle Man Productions, während Calhoon Bring als Co-Executive Producer fungiert.