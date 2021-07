Nihats Kloster-Zeit enttäuscht Lilly

Soap-Check

Bei «Alles was zählt» schürt Justus die Hoffnung, dass er seinen Vater doch noch hinter Gittern bekommen kann.

Britta und Hendrik sind sehr erleichtert, dass Thomas seine Klage zurückzieht und Hendriks Approbation rettet. Doch dann erfährt Hendrik, dass Britta selbst nichts unternommen hat, um die Klinikleitung in seinem Sinn zu überzeugen. Verletzt trennt er sich von ihr. Unvermutet taucht Jens‘ Mutter Dörte auf, und Mona muss trotz Hochzeitsstress den Abend allein mit ihr verbringen. Dörte trägt den ruinierten Hochzeitsschleier mit Fassung und ermuntert Mona, sich auszusprechen. Und Mona erleichtert ihr Herz und erzählt von Tatjana. Tatjana bittet Andreas, sich nicht zu be-nehmen, als wäre er bei ihr zu Hause und fordert, Sascha nicht die heile Familie vorzuspielen. Sara sagt Jens, dass sie Simon zur Hochzeit mitbringt. Sie wird jedoch zunehmend unsicher, ob das als Statement für eine offiziell feste Beziehung ver-standen wird. Amelie sichert sich ihre Fürsprecher für die Aufnahme in den Gentle-men’s Club, indem sie Thomas‘ Spendenaktion unterstützt, gibt jedoch kämpferisch vor, die Männerbastion Gentlemen’s Club aufbrechen zu wollen.Hannes stellt Maja zur Rede. Ilona macht Werner ein Angebot. Rosalie wird wieder Barkeeperin. Maja und Florian können sich im letzten Moment voneinander losrei-ßen. Als Florian wenig später das Gespräch mit Maja sucht, behauptet diese, Florian bilde sich nur ein, dass da etwas zwischen ihnen war. Doch auch Hannes bemerkt, dass Maja ihm etwas verheimlicht, und stellt sie zur Rede. Werner, Hildegard und André geben sich die größte Mühe, Ilonas Hotelaufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Doch Ilona gibt Werner gegenüber zu erkennen, dass sie ihn längst durchschaut hat. Daraufhin lässt sie die Maske fallen und macht Werner ein dubio-ses Angebot. Michael hat den Eindruck, dass Rosalie ihren alten Job als Barkeepe-rin gern zurück hätte. Gemeinsam mit Robert heckt er deshalb einen Plan aus und Rosalie wird wieder eingestellt. Erfreut tritt sie den Dienst an. Kurz darauf kommt ein Gast in die Bar, der Rosalie sehr beeindruckt.Uschi willigt ein, die Nacht im Hotel für ein langes Gespräch mit Winkler zu nutzen. Ist damit alles zwischen den beiden geklärt?Die Brüder Till und Chris Weigel sind überglücklich: Sie haben das Erbe ihres Vaters Wolfgang gemeinsam zum Erfolg geführt. Bei der Feier ihres Mega-Deals unterläuft Chris allerdings ein unglücklicher Fehler ...Justus Hoffnung, seinen Vater hinter Gitter zu bringen, wird durch Bastian zunichte gemacht. Chiara quält ihr schlechtes Gewissen, dass Malu ihretwegen Probleme hat, und sie platzt mit der Wahrheit heraus. Kims Misstrauen gegenüber Isabelle erweist sich als berechtigt. Sie sieht daher nur eine Möglichkeit, sich gegen Isabelle zu wappnen ...Lilly ist enttäuscht, weil Nihat seine Zeit im Kloster verlängert. Um seine Schwester etwas aufzumuntern, legt sich Jonas mächtig ins Zeug, was Lilly schwer rührt. Doch dann stellt sie fest, dass Jonas sie hintergangen hat ... Tuner findet Moritz zusammengeschlagen auf der Straße. Moritz will auf keinen Fall zur Polizei und spielt den Vorfall runter. Tuner vermutet, dass Moritz nur vergessen will und ahnt nicht, wie sehr er gedemütigt wurde.Cleo hat inzwischen solche Angst, dass Larissa sie in ihrem Rachedurst zu Hause aufspüren könnte, dass sie sich im Grunde nicht einmal mehr aus dem eigenen Zimmer traut. Ihre Nerven liegen so blank, dass sie auch ihre Wut auf Oskar vergisst, als der besorgt nach ihr sieht. Sie ist einfach nur dankbar, dass sie diesen Freund hat. Für einen Moment kann Cleo in Oskars Nähe sogar wieder lächeln. Doch da bricht die Katastrophe herein: Larissa hat ihre Adresse rausgefunden und will sich Zutritt zu Wohnung verschaffen. Oskar versucht es zu verhindern und wird von Larissa und deren Kumpan bewusstlos geschlagen. Als später noch ein Drohanruf bei Cleo eingeht, kann sie nicht mehr und sucht die heimlich gehorteten Schlaftabletten ihrer Mutter zusammen…Nachdem Joe Paula einen Heiratsantrag gemacht hat, müssten die beiden eigentlich richtig glücklich sein. Doch Joe muss Paula am Morgen gestehen, dass da noch eine Sache zwischen ihnen steht: die Scheidung von Peggy. Dummerweise reagiert Peggy nicht auf Joes Nachricht, was ihn und Paula ziemlich verunsichert. Während er nun alle Hebel in Bewegung setzt, um den Weg für die Hochzeit zu ebnen und dafür sogar die Scheidung ohne Peggys Zustimmung durchboxen will, wird Paula von ihrem schlechten Gewissen eingeholt. Sie gesteht Joe schließlich, dass sie die Hochzeit auf diese Weise nicht durchziehen kann. Joe ist schwer getroffen. Doch er will Paula unbedingt heiraten, denn er ist einfach sicher, dass sie die Richtige ist. Aufgeben kommt für ihn jedenfalls nicht in Frage und so macht er Paula kurzerhand erneut einen Antrag – diesmal total romantisch. Pauls ist geradezu überwältigt: Sie nimmt an und wischt ihre Zweifel beiseite…