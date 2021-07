Neues «Sex and the City»: Das sind die Kinder

US-Fernsehen

Die Produzenten gaben bekannt, wer die Schützlinge von Miranda und Charlotte verkörpert.

Cathy Ang, Niall Cunningham, Alexa Swinton und Cree Cicchino haben sich der Besetzung der HBO-Max-Originalserie und Wiederaufnahme von «Sex and the City» angeschlossen. Unter dem Titelfolgt die zehnteilige TV-Folge Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) auf ihrem Weg von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern.Die bahnbrechende HBO-Serie «Sex and the City» wurde von Darren Star geschaffen und basiert auf dem gleichnamigen Buch von Candace Bushnell. Ang («Over the Moon», «Der Exorzismus meines besten Freundes», «Ramy») wird die Rolle der Lily Goldenblatt spielen; Cunningham («Life in Pieces», «Curb Your Enthusiasm», «Deadbeat») wird als Brady Hobbes auftreten.Swinton («Old», «Billions», «Emergence») wird Rose Goldenblatt spielen und Cicchino («Mr. Iglesias», «The Sleepover») wird als Brady Hobbes' Freundin, Luisa Torres, zu sehen sein.