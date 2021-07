Drehstart zu «Dein Song» mit neuem Jury-Mitglied

TV-News

«Juli»-Sängerin Eva Briegel ist in der 14. Staffel von «Dein Song» neben Angelo Kelly, LOTTE und Ole Specht Teil der Jury.

Das Schloss in Biebrich in Wiesbaden darf zu neuen 14. Staffel auch gleich ein neues Jury-Mitglied der KiKA-Sendung «Dein Song» begrüßen. Bei den Dreharbeiten, die am Mittwoch begonnen haben, ist nun auch die Sängerin Eva Briegel, die bereits mit ihrer Band «Juli» Erfolge feierte, neben Angelo Kelly, Sängerin LOTTE und Ole Specht Teil der Jury. „Ich freue mich besonders auf so viele junge Talente, neue Songs und die Möglichkeit, sie bei ihren ersten Schritten als Musiker begleiten zu dürfen“, sagt das neue Jury-Mitglied voller Vorfreude über ihre kommende Aufgabe. „Ich möchte vor allem versuchen, ehrlich zu sein, ohne die Kinder zu demotivieren. Feedback ist doch in jedem Alter wichtig. Es hilft dabei, einen anderen Blick auf das zu bekommen, was man tut. Und ich möchte ihnen Mut machen, zu ihren Eigenheiten zu stehen – weil es am Ende das ist, was einen jungen Künstler ausmacht!“Auch in dieser Staffel treten wieder 14 Nachwuchs-Stars und -Songwriter und zwei Sänger-Duos im Alter von elf bis 19 Jahren an, um mit ihren Kompositionen, die von ihren Sehnsüchten erzählen, Mut machen sowie tiefe Einblicke in ihr Gefühlsleben geben, die Jury zu begeistern. Nach der Präsentation der Songs entscheidet nun die Jury, für wen die Reise ins österreichische Kompositionscamp in Ellmau weitergeht und wer wieder nach Hause fahren muss. Am Fuße des „Wilden Kaisers“ bekommen die Nachwuchskomponisten anschließend die Gelegenheit, gemeinsam mit den Musikern der «Dein Song»-Band an ihren Kompositionen zu arbeiten und sich für die gemeinsame Performance vor der Jury vorzubereiten. Danach dürfen acht junge Musiker mithilfe von prominenten Musikpaten und professionellen Tontechnikern die ersten Aufnahmen im Tonstudio wagen und als Höhepunkt live beim großen «Dein Song»-Finale mitmachen. Am Ende wird einer oder eine zum „Songwriter des Jahres 2022“ gekürt.Zu sehen ist die 16-teilige Doku-Serie im Frühjahr 2022 bei KIKA . «Dein Song» ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion in Zusammenarbeit mit der MB TV GmbH Berlin. Der Auftrag kam vom ZDF , verantwortliche Redakteure sind dabei Gordana Großmann und Corinna Loos.