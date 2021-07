Netflix beharrt auf Corona-Impfungen

US-Fernsehen

Aufgrund der hochansteckenden Delta-Variante möchte das Streamingunternehmen auf Nummer sicher gehen.

Der aus dem Großraum San Franciscos stammende Streamingdienst Netflix verlangt von seinen Schauspielern und alle Personen, die sich in deren unmittelbaren Nähe aufhalten, dass sie gegen das Corona-Virus geimpft werden. Damit hat das erste Studio eine Impfpflicht vorgeschrieben. Diese gilt zunächst für die Crew der Zone A, also all diejenigen, die in engem Kontakt mit den Schauspielern stehen.Zunächst gilt die Impfpflicht für alle Produktionen, die Netflix für die Vereinigten Staaten von Amerika produziert. Vergangene Woche haben sich die Hollywood-Gewerkschaften und die Mayor Studios auf das Unterfangen geeinigt, den Produzenten die Möglichkeit zu geben, alle Schauspieler plus Personen der Zone A zur Impfung zu verpflichten. Die Produktionen können jedoch keine Impfpflicht für andere Arbeitnehmer - die in den Zonen B, C und D - vorschreiben.Im Großraum Los Angeles müssen sich Produktionsmitarbeiter unabhängig von ihrem Impfstatus regelmäßig einem Corona-Test unterziehen, der Bezirk Los Angeles verlangt nach wie vor, dass bei der Arbeit und in Geschäftsräumen Masken getragen werden. Netflix macht nun von der Impfung Gebrauch, weil die hochansteckende Delta-Variante auch in Kalifornien angekommen ist.