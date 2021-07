DeWanda Wise ist bei «Three Women» dabei

US-Fernsehen

Die Schauspielerin aus «Boardwark Empire» stößt zum Showtime-Projekt hinzu.

Für die kommende Showtime-Serienadaption stellte in der vergangenen Woche der Sender schon Shailene Woodley als Hauptdarstellerin der Serievor. Am Mittwoch gesellte sich DeWanda Wise zum Cast hinzu. In der Serie befinden sich drei Frauen auf einem Crashkurs, der ihr Leben radikal umkrempelt.Wise wird Sloane spielen, eine glamouröse Unternehmerin, die in einer offenen Ehe lebt, bis zwei sexy neue Fremde ihre aufstrebende Liebesgeschichte bedrohen. Neben Sloane gibt es noch Lina, eine Hausfrau in einem Vorort von Indiana, die seit zehn Jahren in einer leidenschaftslosen Ehe lebt, als sie sich auf eine Affäre einlässt, die sich schnell zu einer überwältigenden Angelegenheit entwickelt und ihr Leben verändert.Wise ist vor allem durch ihre Hauptrolle in der Netflix-Serienversion von «She's Gotta Have It» bekannt. Zu ihren weiteren Fernsehrollen gehören «Underground», «Shots Fired», «The Twilight Zone» und «Boardwalk Empire». Sie wird in der kommenden Big-Budget-Fortsetzung «Jurassic World: Dominion»" zu sehen sein.