«Goliath» startet in die letzte Staffel

Mit einem letzten, packenden Fall für Billy McBride geht Amazon Prime Video in die vierte und letzte Staffel der Crime-Anwalts-Serie «Goliath».

Für Fans der Seriegibt es endlich Neuigkeiten zur anstehenden letzten Staffel. Mit der Ankündigung der vierten und damit letzten Staffel der Amazon Original Serie beginnt der Streamingriese am 24. September die Ausstrahlung in mehr als 240 Ländern weltweit. Billy Bob Thornton, der OSCAR- und Golden-Globe-Preisträger spielt weiterhin die Hauptrolle des Billy McBride, der sich auf einen letzten und packenden Fall stürzt. Dabei beginnt die Handlung der vierten Staffel eigentlich mit einer Rückkehr.Patty, gespielt von Nina Arianda beginnt die Staffel damit, dass sie einen neuen Job in einer angesehenen Kanzlei in San Francisco, der White-Shoe-Kanzlei, angenommen hat. Billy kehrt daher zu seinen Big Law-Wurzeln zurück und versucht gemeinsam mit Patty einen der heimtückischsten Mächtigen in Amerika zur Strecke zu bringen. Es geht gegen die Opioid-Industrie. Dabei spielt eine ordentliche Prise persönliches mit in den Fall, denn Billy hat nach wie vor mit eigenen chronischen Schmerzen zu kämpfen.Patty hat wiederum den gesamten Fall das Gefühl, sie würde ausgenutzt und benutzt werden und zudem wird ihre Loyalität und Partnerschaft immer wieder auf die Probe gestellt. Die Pressemitteilung zur Serie formuliert den Inhalt recht hochtrabend mit: "In einer Welt, in der Geld alles kaufen kann, sogar Gerechtigkeit, müssen sie alles riskieren, um das Richtige zu tun." Neben den genannten Schauspielern treten Tania Raymonde, Diana Hopper, Julie Brister, Bruce Dern, Brandon Scott, Jena Malone und J.K. Simmons in verschiedenen Rollen auf.