HBO bestellt Drehbuch-Pilot von «Fledgling»

US-Fernsehen

Als ausführende Produzenten hat man sich Issa Rae und J. J. Abrams geschnappt.

Der Pay-TV-Sender Home Box Office (HBO) hat von den Autoren der Emmy-nominierten Drama-Serie «Lovecraft Country», Sonya Winton-Odamtten und Jonathan I. Kidd, ein Pilotdrehbuch bestellt, das auf dem Romanvon Octavia Butler basiert. Zu den ausführenden Produzenten der Buchverfilmung gehören Issa Rae, Schöpferin und Star von «Insecure», und J.J. Abrams. Der Pilotfilm, der von Warner Bros. Television produziert wird, befindet sich derzeit in der Entwicklung.Laut Buchbeschreibung ist «Fledgling», das ursprünglich 2005 veröffentlicht wurde, die Geschichte eines scheinbar jungen Mädchens mit Gedächtnisschwund, dessen erschreckend unmenschliche Bedürfnisse und Fähigkeiten sie zu einer verblüffenden Schlussfolgerung führen: Sie ist in Wirklichkeit ein genetisch veränderter, 53-jähriger Vampir.Sie ist gezwungen, so viel wie möglich über ihr gestohlenes früheres Leben herauszufinden und muss gleichzeitig herausfinden, wer sie und die, die ihr wichtig sind, vernichten wollte – und immer noch will – und wie sie sich selbst retten kann. Butler, mehrfache Hugo- und Nebula-Preisträgerin, gilt als eine der produktivsten modernen Science-Fiction-Autorinnen und ist vor allem für ihre Romane der "Parable"-Reihe bekannt.